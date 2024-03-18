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Pınar ve Sema birbirine girmişti! Acun Ilıcalı itiraf etti: "Dışarıda..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.03.2024 13:40
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Survivor All Star 2024 kadrosuna sonradan dahil olan ve Pınar Saka ile kavgasından sonra diskalifiye olan Sema Aydemir’in yarışmadan ayrılınca Acun Ilıcalı'dan özür dilemiş. Ilıcalı ikili arasında süren gerilime dair ilginç bir itirafta bulundu.

Pınar ve Sema birbirine girmişti! Acun Ilıcalı itiraf etti: "Dışarıda..."

Survivor All Star 2024'e sonradan katılan Sema Aydemir Pınar'a fiziksel temas sebebiyle diskalifiye olmuştu. Sema’nın diskalifiyesi Survivor izleyicisini çok üzmüştü.

Pınar’ın elendiğini gören Sema Aydemir, sosyal medya hesabından halay videosu paylaşınca da gündem olmuştu.

Acun Ilıcalı Sema'nın diskalifiye olduktan sonra kendisini arayıp özür dilediğini söyledi. Ilıcalı dışarıda gerilimin sürdüğünü de itiraf ederek şunları söyledi:

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"Yani öyle bir şey ki şu anda ekibimiz dışarıda Pınar-Sema savaşını yatıştırmakla meşgul. Hani program burada bitiyor zannetmeyin biliyorsunuz yalnız hepiniz kurallarımız arasında dışarıda da birbirinize de üst düzey agresyon göstermemeniz gerekiyor. Dışarı çıktığınızda artık Survivor bitmiş oluyor oyunu oyunda bırakmanız gerekmiyor mu?"

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Acun Ilıcalı Pınar
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