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Pınarbaşı'nın doğal güzellikleri fotoğraflanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:00 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenecek fotoğraf maratonunda dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu ile dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak bilinen Ilgarini Mağarası başta olmak üzere ilçenin doğal güzelliklerinin fotoğrafı çekilecek

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenecek fotoğraf maratonunda ilçenin doğal güzellikleri fotoğraf karelerine yansıtılacak.

İlçede düzenlenecek fotoğraf maratonunda Ilıca Şelalesi, Ilgarini Mağarası, Valla ve Horma kanyonları başta olmak üzere ilçenin doğal güzellikleri fotoğraflanacak.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf maratonunun 4-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Pınarbaşı'nın önemli turizm potansiyeli barındırdığına işaret eden Yaşar, "Pınarbaşı, doğa turizmi anlamında öne çıkan şirin ve küçük bir ilçe. Böyle bir etkinlik yaparak hem ilçenin güzelliklerini hem de turizm anlamında gelişmemizi göstermek istiyoruz." dedi.

Fotoğraf maratonu ile ilçenin güzelliklerinin kayıt altına alınacağına dikkati çeken Yaşar, şöyle devam etti:

"Mağaradan kanyonlara kadar çok sayıda doğal güzelliği barındıran bir ilçeyiz. Ekim ayında ağaçlar da sararmaya başladığında burada adeta görsel bir şölen oluşacak. Derinlik açısından dünyanın ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu'nun vahşi yapısı, Horma Kanyonu'nun güzelliği, saklı cennet dediğimiz Ilıca Şelalesi ve dünyanın dördüncü büyük mağarası olan Ilgarini'nin muhteşem yapısı fotoğraflanacak. Şelaleler, kanyonlar gibi ilçemizin güzellikleri bir anlamda ölümsüzleştirilecek."

Fotoğrafseverleri ilçeye davet eden Yaşar, yarışmaya 150 fotoğrafçının katılmasını beklediklerini kaydetti.

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Fotoğraf maratonu Ilgarini Mağarası KASTAMONU Pınarbaşı Valla Kanyonu

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