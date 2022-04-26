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Pirinç pilavındaki inanılmaz tehlike! Yavaş yavaş öldürüyor

26.04.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7’den 70’e herkesin afiyetle yediği pirinç pilavı pişirirken yapılan bir hata, bu lezzetli mi lezzetli yemeği bir zehir haline çeviriyor. Bilim insanları pirinç pilavı pişirirken herkesin sıklıkla yaptığı doğru zannedilen ölümcül hatayla ilgili uyarıda bulunup, doğru tekniği açıkladılar.

Pirinç pilavındaki inanılmaz tehlike! Yavaş yavaş öldürüyor

Pilav yaparken kullanılan pirinç bazı durumlarda tehlikeli olabiliyor. Bilim insanları bu konuda herkesin dikkat etmesi gereken önemli bir konu hakkında uyarıda bulundular.

Yeni Akit gazetesinde yayınlanan bir haberde; Pirinç pilavı yapılırken yapılan büyük bir yanlışa dikkat çekildi.

KANSERE NEDEN OLABİLİR

Ana yemeklerimizin en temel gıdası pirinç, tüm dünyada en çok tüketilen besinlerin başında geliyor. Son dönemlerde fiyatlardaki yükseliş nedeniyle gıda korsanları pilavın içerisine plastik vb. arsenik gibi yabancı madde karıştırarak daha düşük fiyata piyasaya sunuyor. Uzmanlar pirinç doğru bir şekilde pişirilmezse kansere ve birçok hastalığa neden olabileceğini açıkladı.

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Yapılan araştırmaya göre pirinci nemlendirmeden pişirmek sağlığımızı ciddi ölçüde etkiliyor. Son deneylere göre yaygın bir yöntem olan pirinci tencerede suyu çekene kadar pişirmek kalp hastalıklarına, diyabete, hatta kansere neden olabilir.

EN İYİSİ ESKİ USÜL

Öte yandan bilim insanlarına göre pilav yaparken büyük annelerin haklı olduğu ortaya çıktı. Büyük annelerimiz pilav yaparken pirinci bir gece önceden ıslatır sonrasında suyunu süzerek pilavı o şekilde yapardı. Bu yöntem en sağlıklı yöntem olarak biliniyor.

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Suda bekletilen pirinçteki zehirli maddeler temizleniyor. Öyle suyun altında pilav pişirmeden önce yıkamak filan işe yaramıyor. Mutlaka yapılması gereken şey pirinci bir gece önceden ısıtıp ve pilavı öyle yapmak.

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Aksi takdirde yapacağınız pilavın hiçbir şekilde besin değeri olmadığı gibi aynı zamanda da zehirli olabiliyor. Dünya üzerindeki çok sayıda bilim insanı da üstelik bu konuda hem fikir. Sofralarımızdan eksik olmayan pirinç pilavını yaparken mutlaka büyük annelerimizin yöntemini uygulayın. Bu yöntem hem çok daha sağlıklı olacak hem de yapacağınız pilavın da zararlı içeriklerden kurtulmuş olmasını sağlamış olacaksınız.


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