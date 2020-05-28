Pirinç suyunu yüzünüze sürdüğünüzde... İnanılmaz etki... 10 yaş gençleştiriyor!

Pirinç, aydınlatıcı bir güzellik bileşeni olarak cilt bakımına yeni bir bakış açısı getiriyor. Tek bir pirinç tanesi bile cildinizde güzelleştirici bir etkiye sahip. Yemek yaparken pirinci haşladığınız suyu döküyorsanız dikkat! İçeriğindeki nişasta sayesinde birçok cilt problemine çözüm getiren bu iyileştirici suyu artık dökmeyeceksiniz. Uzakdoğu’da güzellik kültürünün bir parçası olan pirinç suyunun cilde ne kadar iyi geldiğine inanamayacaksınız. Pirinç içeren güzellik tariflerini öğrenmek için okumaya devam edin...

1. CİLDİNİZİNİ AYDINLATMAK İÇİN PİRİNÇ SUYU KULLANIN

Pirinç pişirildikten sonra kalan su, yüzlerce yıldır daha aydınlık bir cilt ve daha güzel saçlara sahip olmak isteyen kadınların gözdesiydi. Bugün de pirinç suyu, cilt bakım ürünü olarak çok popüler. Pirinç suyu cildi yatıştırır, eşit bir şekilde tonlanmasına yardımcı olur. Ciltteki koyu lekeleri hafifletmek için pirinç suyunu kullanabilirsiniz. Aslında sabunlar, tonik ve kremler de dahil olmak üzere birçok ticari güzellik ürününün pirinç suyu içerdiğini biliyor muydunuz?

2. FERMENTE PİRİNÇ SUYUNUN CİLT GENÇLEŞTİRİCİ ETKİSİNDEN FAYDALANIN

Bazı kaynaklar fermente pirinç suyunun güneşten kaynaklanan cilt hasarını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösterdi. Fermente pirinç suyu güçlü antioksidan özellikleri sayesinde ciltteki kollajenin artmasını sağlıyor, böylece cildiniz daha esnek oluyor ve kırışıklıklar önleniyor. Ayrıca doğal güneş koruyucu özelliklere de sahip. Fermente pirinç suyu için suda yarım saat beklettiğiniz pirinci süzün, kalan suyu bir kavanozda oda sıcaklığında, ekşiyene kadar bir iki gün bekletin. Ardından buzdolabında saklayın.