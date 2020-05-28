KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Pirinç suyunu yüzünüze sürdüğünüzde... İnanılmaz etki... 10 yaş gençleştiriyor!

Pirinç suyunu yüzünüze sürdüğünüzde... İnanılmaz etki... 10 yaş gençleştiriyor!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cilt bakım rutininizde bir değişiklik yapmaya ne dersiniz? Doğal bir aydınlatıcı görevi gören pirinç, özellikle cilt ve saçlar söz konusu olduğunda mucizeler yaratıyor. Özellikle pirinç suyu; donuk, kuru, lekelere sahip ciltlerde inanılmaz bir etki yapıyor. Bu küçük tahılın neler yapabileceğini görmenin tam zamanı!

Pirinç suyunu yüzünüze sürdüğünüzde... İnanılmaz etki... 10 yaş gençleştiriyor!

Pirinç, aydınlatıcı bir güzellik bileşeni olarak cilt bakımına yeni bir bakış açısı getiriyor. Tek bir pirinç tanesi bile cildinizde güzelleştirici bir etkiye sahip. Yemek yaparken pirinci haşladığınız suyu döküyorsanız dikkat! İçeriğindeki nişasta sayesinde birçok cilt problemine çözüm getiren bu iyileştirici suyu artık dökmeyeceksiniz. Uzakdoğu’da güzellik kültürünün bir parçası olan pirinç suyunun cilde ne kadar iyi geldiğine inanamayacaksınız. Pirinç içeren güzellik tariflerini öğrenmek için okumaya devam edin...

1. CİLDİNİZİNİ AYDINLATMAK İÇİN PİRİNÇ SUYU KULLANIN

Pirinç pişirildikten sonra kalan su, yüzlerce yıldır daha aydınlık bir cilt ve daha güzel saçlara sahip olmak isteyen kadınların gözdesiydi. Bugün de pirinç suyu, cilt bakım ürünü olarak çok popüler. Pirinç suyu cildi yatıştırır, eşit bir şekilde tonlanmasına yardımcı olur. Ciltteki koyu lekeleri hafifletmek için pirinç suyunu kullanabilirsiniz. Aslında sabunlar, tonik ve kremler de dahil olmak üzere birçok ticari güzellik ürününün pirinç suyu içerdiğini biliyor muydunuz?

2. FERMENTE PİRİNÇ SUYUNUN CİLT GENÇLEŞTİRİCİ ETKİSİNDEN FAYDALANIN

Bazı kaynaklar fermente pirinç suyunun güneşten kaynaklanan cilt hasarını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösterdi. Fermente pirinç suyu güçlü antioksidan özellikleri sayesinde ciltteki kollajenin artmasını sağlıyor, böylece cildiniz daha esnek oluyor ve kırışıklıklar önleniyor. Ayrıca doğal güneş koruyucu özelliklere de sahip. Fermente pirinç suyu için suda yarım saat beklettiğiniz pirinci süzün, kalan suyu bir kavanozda oda sıcaklığında, ekşiyene kadar bir iki gün bekletin. Ardından buzdolabında saklayın.

3. KENDİ PİRİNÇ SUYUNUZU YAPIN

Bunun için ihtiyacınız olan şey, sadece yarım bardak pirinç ve 2 bardak içme suyu.
Önce pirincin üzerine yapışmış olabilecek tozları ve kirleri temizlemek için pirinci akan su altında iyice yıkayın.
Ardından, durulanmış pirinci bir kaseye koyun ve 2 bardak suyla kaplayın.
Pirinci biraz karıştırın ve yarım saat kadar bekletin.
Pirinci süzün ve kalan suyu hava geçirmez bir kaba koyun.
Bu suyu bir hafta boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz.
Dilerseniz aynı işlemi pirinci suda kaynatıp süzerek de yapabilirsiniz.

4. PİRİNÇ SUYUNU NASIL KULLANMALISINIZ?

Pirinç suyunun cildinizde yaratacağı değişim için nasıl uygulama yaptığınız da önemli. Islatılmış pirinç suyu kullanıyorsanız, bu suyu bir sprey şişesine koyun. Yüzünüzü temizledikten sonra tonik gibi yüzünüze püskürterek uygulayın. Yarım saat sonra yüzünüzü suyla yıkayın. Sprey yerine uygulamayı pamukla da yapabilirsiniz. Fermente pirinç suyu kullanıyorsanız 2-3 kaşık pirinç suyunu yarım litre kadar suyla seyreltin ve aynı uygulamayı gerçekleştirin.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Ünlüler bunu yapıyormuş... Dudakları daha dolgun göstermek için...Ünlüler bunu yapıyormuş... Dudakları daha dolgun göstermek için...
Doğum kontrol hapı nasıl kullanılır? Bu detayları sakın atlamayın! Doğum kontrol hapı nasıl kullanılır? Bu detayları sakın atlamayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasin, Danla Bilic'i kızdırdı: Hesabınla vedalaş!

Yasin, Danla Bilic'i kızdırdı: Hesabınla vedalaş!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ve mini şortlu pozuyla gündem oldu

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ve mini şortlu pozuyla gündem oldu

Size böyle sarılıyorsa bakın ne düşünüyor?

Size böyle sarılıyorsa bakın ne düşünüyor?

Ünlüler bunu yapıyormuş... Dudakları daha dolgun göstermek için...

Ünlüler bunu yapıyormuş... Dudakları daha dolgun göstermek için...

Kiloyu siz değil eşiniz alsın!

Kiloyu siz değil eşiniz alsın!

Rehavete kapılmayın! Bu önlemleri alın

Rehavete kapılmayın! Bu önlemleri alın

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bu etkisine çok şaşıracaksınız! Bir gece bekletip...

Bu etkisine çok şaşıracaksınız! Bir gece bekletip...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

'Kuaföre gidemiyorum, saçlarım beyazladı' diye üzülmeyin! İşte evdeki çözüm

'Kuaföre gidemiyorum, saçlarım beyazladı' diye üzülmeyin! İşte evdeki çözüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Limon ve patatesi yüzünüze sürdüğünüzde... İnanılmaz etki! Sadece 20 dakikada...

Limon ve patatesi yüzünüze sürdüğünüzde... İnanılmaz etki! Sadece 20 dakikada...

Ünlüler bunu yapıyormuş... Dudakları daha dolgun göstermek için...

Ünlüler bunu yapıyormuş... Dudakları daha dolgun göstermek için...

Bu doğal yöntemler siyah noktaları yok ediyor! Yulaf, limon suyu...

Bu doğal yöntemler siyah noktaları yok ediyor! Yulaf, limon suyu...

Kiviyi bu şekilde yüzünüze sürdüğünüzde... Sonuç inanılmaz!

Kiviyi bu şekilde yüzünüze sürdüğünüzde... Sonuç inanılmaz!

Bu yöntemler ile topuk çatlaklarına meydan okuyun! Pirinç unu, bal…

Bu yöntemler ile topuk çatlaklarına meydan okuyun! Pirinç unu, bal…

Kimyasallara son! Kendi tüy dökücünüzü kendiniz hazırlayın... Çok pratik...

Kimyasala son! Tüylerinizi bununla dökün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.