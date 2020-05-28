Pirinç suyunu yüzünüze sürdüğünüzde... İnanılmaz etki... 10 yaş gençleştiriyor!

Pirinç, aydınlatıcı bir güzellik bileşeni olarak cilt bakımına yeni bir bakış açısı getiriyor. Tek bir pirinç tanesi bile cildinizde güzelleştirici bir etkiye sahip. Yemek yaparken pirinci haşladığınız suyu döküyorsanız dikkat! İçeriğindeki nişasta sayesinde birçok cilt problemine çözüm getiren bu iyileştirici suyu artık dökmeyeceksiniz. Uzakdoğu’da güzellik kültürünün bir parçası olan pirinç suyunun cilde ne kadar iyi geldiğine inanamayacaksınız. Pirinç içeren güzellik tariflerini öğrenmek için okumaya devam edin...
Pirinç pişirildikten sonra kalan su, yüzlerce yıldır daha aydınlık bir cilt ve daha güzel saçlara sahip olmak isteyen kadınların gözdesiydi. Bugün de pirinç suyu, cilt bakım ürünü olarak çok popüler. Pirinç suyu cildi yatıştırır, eşit bir şekilde tonlanmasına yardımcı olur. Ciltteki koyu lekeleri hafifletmek için pirinç suyunu kullanabilirsiniz. Aslında sabunlar, tonik ve kremler de dahil olmak üzere birçok ticari güzellik ürününün pirinç suyu içerdiğini biliyor muydunuz?
Bazı kaynaklar fermente pirinç suyunun güneşten kaynaklanan cilt hasarını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösterdi. Fermente pirinç suyu güçlü antioksidan özellikleri sayesinde ciltteki kollajenin artmasını sağlıyor, böylece cildiniz daha esnek oluyor ve kırışıklıklar önleniyor. Ayrıca doğal güneş koruyucu özelliklere de sahip. Fermente pirinç suyu için suda yarım saat beklettiğiniz pirinci süzün, kalan suyu bir kavanozda oda sıcaklığında, ekşiyene kadar bir iki gün bekletin. Ardından buzdolabında saklayın.
Bunun için ihtiyacınız olan şey, sadece yarım bardak pirinç ve 2 bardak içme suyu.
Önce pirincin üzerine yapışmış olabilecek tozları ve kirleri temizlemek için pirinci akan su altında iyice yıkayın.
Ardından, durulanmış pirinci bir kaseye koyun ve 2 bardak suyla kaplayın.
Pirinci biraz karıştırın ve yarım saat kadar bekletin.
Pirinci süzün ve kalan suyu hava geçirmez bir kaba koyun.
Bu suyu bir hafta boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz.
Dilerseniz aynı işlemi pirinci suda kaynatıp süzerek de yapabilirsiniz.
Pirinç suyunun cildinizde yaratacağı değişim için nasıl uygulama yaptığınız da önemli. Islatılmış pirinç suyu kullanıyorsanız, bu suyu bir sprey şişesine koyun. Yüzünüzü temizledikten sonra tonik gibi yüzünüze püskürterek uygulayın. Yarım saat sonra yüzünüzü suyla yıkayın. Sprey yerine uygulamayı pamukla da yapabilirsiniz. Fermente pirinç suyu kullanıyorsanız 2-3 kaşık pirinç suyunu yarım litre kadar suyla seyreltin ve aynı uygulamayı gerçekleştirin.
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