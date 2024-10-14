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Pişiğe ne iyi gelir? Pişiği en çabuk ne geçirir? Pişik hangi doğal yöntemlerle geçer?

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.10.2024 15:08
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Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilen pişik, çeşitli durumlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bebeklerde en çok 4. ay ile 15. ay arasında görünür. Pişik oluşumunu takip etmek ve vakit kaybetmeden müdahalede bulunmak gerekir.

Pişiğe ne iyi gelir? Pişiği en çabuk ne geçirir? Pişik hangi doğal yöntemlerle geçer?

İçindekiler

  • Pişik neden olur?
  • Pişiğe ne iyi gelir?
  • Bebeklerde pişiğe ne iyi gelir?
  • Yetişkinlerde pişiğe ne iyi gelir?
  • Pişiği en çabuk ne geçirir?
  • Pişik hangi doğal yöntemlerle geçer?
  • Pişik olmuş yere ne sürülür?
  • Pişiğe soğuk su iyi gelir mi?
  • Pişiğe zeytinyağı iyi gelir mi?

Süt çocukluğu adı verilen dönemdeki bebeklerde hem günlük bakıma bağlı olarak hem de çeşitli sağlık problemlerinden kaynaklanan hastalıkların oluşması mümkündür. Bu nedenle klinik pratikte en çok karşılaşılan sorunların başında pişik sorunu gelir. Pişik rahatsızlığına bağlı olarak kızarıklık ya da döküntü de oluşabilmektedir.

Pişik neden olur?

Pişik sorunu bebeklerde çok görülür ve çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Bebeklerde bebek bezi ile ilgili sebepler yüzünden pişik görülebilir. Bebeğin bezinin olması gerektiği kurulukta tutulmaması ya da ıslak olan cildin hemen kurutulmaması gibi nedenler pişiğe sebep olabilir.

Yetişkin bireylerde pişik oluşumu bebeklerdeki pişik ile biraz benzerlik gösterir. Ciltte uzun süre ıslaklık, çeşitli sürtünme ya da aşınmalar yetişkin bireylerde de pişik oluşumunun görülmesine yol açabilir.

Pişiğe ne iyi gelir?

Pişik oluşumu durumunda yapılması gereken ilk işlem doktora gitmek olmalıdır. Aksi takdirde pişik sorunu artabilir ya da farklı başka sorunlara yol açabilir. Ayrıca pişik oluşumu görülen bölgeyi ılık suyla durulamak gerekir. Ardından doktorun onayı ya da tavsiyesi ile verilen krem uygulanmalıdır.

En önemli nokta pişiğin oluştuğu bölgede hava akışı olmasına özen gösterilmesidir. Pişik için tedavi başlatılsa bile eğer bölge havasız kalırsa, tedavi süreci uzar ya da bölgede ve hatta ciltte başka sorunlar yaşanabilir.

Bebeklerde pişiğe ne iyi gelir?

Bebeklerde ya da yetişkinlerde görülen pişik problemi için genel olarak pişik kremi, jel ya da pudra tavsiye edilir. Kremler çinko bazlı olur. Ayrıca alkol içermeyen nemlendiriciler ya da vazelini kremler de pişik olan bölge için önerilir.

Yetişkinlerde de bebeklerde de pişik oluşan bölgeyi öncelikle ılık su ile iyice yıkamak ve yıkanan bölgeyi tam olarak kurulamak gerekir. Ayrıca doktorun önerdiği tedaviye bir an önce başlamak da gereklidir.

Yetişkinlerde pişiğe ne iyi gelir?

Pişik belirtileri ve tedavisi yetişkinlerde ve bebeklerde ayrı şekilde seyredebilir. Ancak aşağı yukarı hem yetişkinlerde hem de bebeklerde pişik tedavisi benzer ilaçlarla ve benzer süreçlerle yapılır.

Sadece pişik olduktan sonra değil, olmadan önce de pişik sorununa engel bazı işlemler yapılmalıdır. Tedavi için verilen kremler ya da jeller ise genel olarak pişiği geçirmeye yönelik çinko içeren ürünlerdir.

Pişiği en çabuk ne geçirir?

Pişik sorununu en kısa zamanda çözmek için en ve en hızlı şekilde yapılması gereken şey, vakit kaybetmeden doktora görünmek olacaktır. Doktorun önerdiği kremleri jeller ya da ilaçları kullanmaya başlamak pişiğin bir an önce geçmesine yardımcı olur.

Ayrıca pişik olan bölgeyi hava almayacak şekilde kapatmamak ve bölgeyi asla ıslak ve nemli bırakmamak da tedavi süreci için son derece önemlidir. İlaçları düzenli bir şekilde kullanarak kısa süre içinde sonuç alınabilir.

Pişik hangi doğal yöntemlerle geçer?

Hem bebeklerin hem de yetişkinlerin yaşayabileceği bir sorun olan pişik sorunu için doğal yöntemler de bulunur. Örnek olarak yulaf ezmesinin cilt için son derece rahatlatıcı bir etki sağladığı bilinir.
Ancak yine de önerilen hiçbir doğal yöntemi doktora danışmadan ya da doktor onayı olmadan kullanmamak gerekir.

Bölgenin kuru tutulması ve hava alması da tedavi süresi için çok önemi kabul edilir. Pişik konusunda en merak edilen sorulardan bazıları ve yanıtları şunlardır:

Pişik olmuş yere ne sürülür?

Pişik sorunu yaşanan bölgeye doktorun önerdiği pişik kremi uygulanmalıdır. Bunun dışında bir krem ya da zeytinyağı gibi bir ürün kullanılmadan önce doktora sorulması gerekir.

Pişiğe soğuk su iyi gelir mi?

Soğuk su direkt olarak pişiğe uygulanmamalı, bir pamuk yardımı ile pişik olan bölgeye sürülmelidir. Bu sayede yanma hissi geçer ve cilt rahatlar. Ancak bölge ıslak ve nemli bırakılmamalıdır.

Pişiğe zeytinyağı iyi gelir mi?

Zeytinyağı, pişik sorunu için halk arasında bilinen en doğal ilaç kabul edilir. Pişik olan bölgeye zeytinyağı sürerek bölgenin rahatlayacağı söylenir. Ancak mutlaka doktor onayı ile uygulama yapılmalıdır.

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pişik
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