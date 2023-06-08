Pişkin hırsızlardan 'pes' dedirten hareket! Soygun sırasında terleyince vantilatör açmışlar

Akılalmaz hırsızlık Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana geldi. İddiaya göre belediyeden emekli olan ev sahibi Mehmet Kızıltoprak, emekli ikramiyesi ve çocuklarının biriktirdiği 2 milyon liradan fazla tutardaki altını ile 500 dolar ve 15 bin lirasını çelik kasaya koydu. Kızıltoprak, geçtiğimiz günlerde akşam eşi ve çocuklarını alarak bir akrabasının düğününe gitti. Bir süre sonra Kızıltoprak, düğünde takılacak bir takıyı unuttukları için eve geldi. Bu sırada evin önünden bir otomobil hızla ayrıldı. Hemen evine giren Kızıltoprak giriş demir kapının, çelik kapının ve yatak odası kapısının kilidinin patlatılarak açıldığını görünce hemen çelik kasaya baktı. Çelik kasanın da olmadığını görünce polise haber verdi.

KASA BULUNAMADI

Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerasını inceleyerek otomobili plakadan buldu. Hırsızlık zanlısı bir kişi tutuklandı. Ancak ne diğer zanlılar nede kasa bulunabildi.

“TERLEYİNCE VANTİLATÖR KULLANMIŞLAR”

Kızıltoprak, eve gelince şok olduklarını belirterek, “Tüm birikimimiz kasadaydı. Benim emekli birikimim, çocukların birikimleri hepsi gitti. Bizim düğüne gitmemizi bekleyip eve girmişler. Direkt kasayı alıp evde açmaya çalışmışlar. Terleyince de vantilatörü kullanmışlar. Bizim düğünden eve geleceğimizi de öğrenince kaçmışlar. 2 milyondan fazla altın, 500 dolar ve bir süre sonra akrabalarımızın düğünü için sakladığımız 15 bin lira gitti” dedi.

İHA

