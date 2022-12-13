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  4. Pişkin hırsızların tavırları 'Pes' dedirtti! Kameraya bakıp el hareketi yaptılar

Pişkin hırsızların tavırları 'Pes' dedirtti! Kameraya bakıp el hareketi yaptılar

13.12.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta iki hırsız, iş yerinden ürün çalmak için girdiği esnada güvenlik kameralarına el hareketi çekerek olay yerini çaldıkları ürünlerle birlikte terk etti. Hırsızların pişkinliği güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 29 Kasım Salı günü Esenyurt’ta bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre iki hırsız, gözlerine kestirdikleri iş yerine gelerek etrafı kolaçan etmeye başladı. Şahıslar, hırsızlık öncesinde güvenlik kameralarını fark edince büyük bir pişkinlik ile kameraya el hareketi yaptı. Daha sonrasında iş yerine giren hırsızlar, laptop ve televizyon çalarak kayıplara karıştı. Saatler sonra olay yerine gelen işyeri sahibi, hırsızların iş yerine girdiğini fark edince güvenlik kameralarına baktı. Hırsızların güvenlik kamerasına el hareketi yaptığını görünce büyük bir şok yaşayan iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

YAKALANDILAR

Kısa süre sonra Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, şahısların el hareketlerine karşılık son hareketi yaptı. Çalışmalar sonucunda yakalanan hırsızlar gözaltına alınırken, H. B. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan o hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 2 hırsızın iş yerine girmeden önce güvenlik kameralarını fark ederek hareket çektiği ardından iş yerinden laptop ve televizyon çalarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

(İHA)

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Hırsız Esenyurt

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