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Pitbull cinsi köpeği alınmak istenince kafasına silah dayadı

25.02.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Pitbull cinsi köpeği alınmak istenince kafasına silah dayadı

Antalya karayolunda jandarma uygulama sırasında durdurduğu araçtaki beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeği almak istedi. Bu sırada araçtan inen kadın, tabancayla bir kez havaya ateş edip, silahı ara ara başına dayadı. O anlar, yolda kontrol noktasında bekleyenlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde, Karaman- Antalya karayolunda meydana geldi. Yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurulan araçta beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeği görünce almak istedi. Görgü tanıklarının iddiasına göre jandarmanın köpeği alması üzerine aracından inen kadın, elindeki tabancayla havaya bir kez ateş açtı.

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"Köpeğimi alırsanız kendimi vururum" diyen kadın, ara ara silahı başına dayadı. Jandarma ekipleri, bölgede kontrol için bekleyen araç sürücülerini uzaklaştırdı. Kontrol noktasında olan bir sürücü, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

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Görüntüleri çeken kişi, "Kadının pitbull köpeğini almak istediler ve kadın tabancayı çıkardı" dedi. Görüntüleri çeken kişi ve araçtakiler, güvenlik nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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