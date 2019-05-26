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Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kediden acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 15:24 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 2 gün önce sahipli pitbull cinsi köpeğin saldırısında yaralanan 'Kömür' isimli sokak kedisi, veterinerin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kediden acı haber

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 2 gün önce sahipli pitbull cinsi köpeğin saldırısında yaralanan 'Kömür' isimli sokak kedisi, veterinerin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı'nda, 24 Mayıs günü saat 22.30 sıralarında, sahibi tarafından, tasması olan ancak ağızlık takılmadan gezintiye çıkarılan pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Çevre sakinleri, kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Isırdığı kediyi sağa- sola çarpan köpeğe vatandaşlar, sopalarla müdahale etti. Köpek sahibinin de çabaları sonuçsuz kaldı. Pitbull bir süre sonra, kediyi bıraktı. Vatandaşların tepki gösterdiği hayvanın sahibi ise köpeğiyle olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine gelen Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, tedavisi için kediyi götürdü. Yaşanan olay ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenerek, sosyal medyadan paylaşıldı. Dernek Başkanı Şenay Tekinbaş da bu görüntüleri paylaşıp, köpeğin sahibinin bulunması için dün polise şikayetçi oldu.
Kaburgalarında ve çeşitli yerlerinde kırıklar olan kedi Veteriner Hekim Mehmet Çağrı Çağla'nın tüm müdahalesine karşın bu sabah yaşamını yitirdi. İsmi 'Kömür' olan sokak kedisinin ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getiren Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "Gitmek için çok erkendi. 1 yıl yaşamak nedir ki daha önünde yıllar varken. Kontrolsüz birinin yüzünden çok büyük acılarla ayrıldın bu dünyadan. Yaşamanı çok istedim ama belki böyledir hayırlısı. Ameliyatlarını bile planlamıştık hekiminle. İyileşince gideceğin evin hatta özel odan bile hazırlanmıştı. Sırf, 'Sen rahat et' diye hepsini düşünmüştü sana sahip çıkacak melek. Çok mücadele ettin, ama olmadı be kuzum. Huzur içinde yat, Kömür" dedi.

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Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kediden acı haberPitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kediden acı haberPitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kediden acı haberPitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kediden acı haber

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