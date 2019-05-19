Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatan meşaleyi yaktığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı anısına düzenlenen konserde sahne aldı.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda düzenlenen konserle kutladı.

Şef Burak Tüzün yönetiminde gerçekleşen konserin birinci bölümünde, konservatuvarın lisans korosu ünlü besteci Muammer Sun'un koro ve orkestra için ilk seslendirilişinin yapılacağı "19 Mayıs Marşı" ile Kurtuluş ve Cumhuriyet film müzikleri sunuldu.

Metin yazarı Kamer Güngör'e ait olan ve Kurtuluş Savaşı'nı, Atatürk'ün ve Türk milletinin Milli Mücadele sürecini anlatan metni, tiyatro sanatçısı Tamer Levent seslendirdi. Soprano Esra Çetiner de "Bozkırın Sesi" isimli eseri söyledi.

Koro şefliğini Çiğdem Aytepe'nin üstlendiği koro, "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa, İzmir'in dağlarında çiçekler açar, Karadeniz Marşı"nı orkestra eşliğinde icra etti.