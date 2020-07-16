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Piyasadaki en ucuz sıfır araç seçeneklerinden biri: Elektrikli Regal Raptor incelemesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2020 15:56 | Son Güncelleme

Piyasadaki en ucuz sıfır araç hangisi? Alınabilecek en uygun fiyatlı araba hangisi? 10 bin TL civarında sıfır araba olur mu? Bütçesi az olan ama kendi aracı ile işe gidip gelmek ya da okula gitmek isteyenler için bir çözüm bulduk. Piyasadaki en uygun fiyatlı sıfır araba seçeneklerinden biri olan Regal Raptor hakkında detaylı bilgi için okumaya devam edin...

Piyasadaki en ucuz sıfır araç seçeneklerinden biri: Elektrikli Regal Raptor incelemesi

En Uygun Fiyatlı Otomobil Arayışına Regal Raptor Yanıtı!

Herkes araba almak zorunda değil elbette ama kovid-19 nedeniyle toplu taşıma araçlarından korkar olduğumuz da bir gerçek. Peki, çok kısıtlı bütçesi olanlar ne yapmalı? Daha önce Ucuza Araba Sahibi Olmanın Yolları adlı bir makale paylaşmıştık, önce buna bakmanızı öneriyoruz.

Kısa mesafede işe gidip gelmek - okula gidip gelmek için bir araca ihtiyacınız varsa çok uygun fiyata hem de sıfır km olarak alabileceğiniz ve çok düşük aylık yakıt bütçesi ile kullanabileceğiniz bir kaç seçenek var. Bunlardan biri de Regal Raptor. Peki, Regal Raptor fiyatı ne / Regal Raptor ne kadar yakar / Regal Raptor ful depo kaç km gider / Regal Raptor kaç kişilik vs..

Bakalım, Regal Raptor alınır mı alınmaz mı?

Regal Raptor alınır mı alınmaz mı?

  • Makalemizde bu küçük az bilinen ve ekonomik aracın özelliklerini ve fiyatını değerlendiriyoruz. Aşağıdaki sorulara yanıt arıyoruz:
  • Regal Raptor markasının sahibi kim / Regal Raptor hangi ülkenin?
  • Regal Raptor kullananlar memnun mu? / Regal Raptor yorumları nasıl?
  • Regal Raptor kaç kişilik / Regal Raptor içine kaç kişi sığar?
  • Regal Raptor neyle çalışır? / Menzili nedir?
  • Regal Raptor fiyatı ne? / 2. el Regal Raptor kaç para?

Regal Markası Hakkında

Temelde motosiklet ve motosiklet yedek parçası üreten ve ihrac eden bir markadır. Bugün online satışı da bulunan Regal Raptor, özellikle otomobil fiyatlarının hem ikinci elde hem de dıfırda yükselmesi ve üstüne bir de covid-19 nedeniyle araç ihtiyacının artmasıyla birlikte çok popüler oldu.

Regal Raptor Kullananlar Ne Diyor?

Bu araçtan öyle hemen her yerde göremezsiniz. Daha çok büyük şehirlerde kısa mesafede kullanıldığı için çok sık rastlanan bir araç değil. Ancak markaların birer ikişer böyle minik araçlara yatırım yapmaya başladığının da altını çizelim. Dünya genelinde Regal Raptor kullananların yorumlarını olumlu ve olumsuz yorumlar şeklinde kategorize ederek derledik. Genel izlenim ya da Regal Raptor yorumlarının özeti şu şekilde…

Olumlu Regal Raptor Yorumları

Regal Raptor kullananlar ne düşünüyor sorusunun yanıtına baktığımızda genel olarak kullanıcının memnuniyeti ile karşılaşıyoruz. Burada beklentinin ne olduğu da önemli tabi.

  • İç mekanda baş mesafesi yeterli bulunmuş.
  • Isıtma yani kalorifer konusunda beğeniliyor.
  • Direksiyon hakimiyeti çok övülmüş.
  • Manevra kabiliyeti beğenilenler arasında. Dar yollarda bile kendi etrafında tek direksiyon hareketi ile dönebiliyor.
  • Şehir içinde park yeri konusunda büyük avantaj sunuyor. Normalde bir otomobilin sığamayacağı park alanlarına kolayca girip çıkabiliyor.

Olumsuz Regal Raptor Yorumları

Regal Raptor hakkında olumsuz yorumlar da var elbette. Ama yukarıda da bahsettiğimiz gibi beklentinizin ne olduğu önemli. Bakalım Regal Raptor’un olumsuz yönleri neler?

  • Çok fazla dikkat çektiğinden şikayet edenler var. Bu kadar küçük bir araçla trafikte karşılaşamıyoruz. Dolayısıyla dikkat çekiyor ve bakışları üzerine çekiyor. Bu da kullanıcı için bazen çok rahatsız edici olabiliyor.
  • Tır- kamyon gibi büyük araçların yanında geçerken kötü hissettiriyor.
  • Üç kişilik bir araç ancak üç yetişkinin konforlu bir şekilde seyahat etmesi biraz zor.
  • Aracın kaportasında pek çok detay plastik malzemeden yapılmış. Bu da biraz güvenlik endişesi yaratıyor. Ancak kısa mesafeli ve düşük hızda seyahatler için uygun.
  • Önde orta ayna yok. Orta dikiz aynası yok. Ancak aracın boyutları nedeniyle ihtiyaç da duyulmuyor.
  • Kaloriferden çok ses geliyor. Isınma için fan açıldığında biraz fazla ses geliyor.
  • Camlar ve kapılar otomatik değil. Manuel olarak açılıyorlar.

2020 Regal Raptor Öne Çıkan Özellikleri

Elektrikli Regal Raptor, dünyanın en küçük otomobili olarak da anılıyor. Yeni çıkan elektrikli Regal Raptor, minik ve sevimli görünüyor. Şehir içinde rahat edebileceğiniz elektrikli, kompakt, ergonomik bir araç. 12 inçlik lastik ebatına sahip. Önde yuvarlak hatlı far yapısı ve yine yuvarlak hatlı aynaları hemen göze çarpıyor. Bunlar, çok sevimli hatta bir parça ikonik görünmesini sağlamış. Full şarj ile 45 km menzil sunuyor. İçeride direksiyonun hemen altında bir tuş var ve ona bastığınızda ileri veya geri alabiliyorsunuz. Bu da oldukça konforlu bir detay.

Uzun -kısa sinyalleri yakmak için otomobillerdeki gibi sinyal ve far kolu var. tam ortada korna konumlanıyor ve direksiyon simidi de oldukça ergonomik. Ayrıca iklimlendirme sistemi çok başarılı.

Elektrikli Regal Raptor arabanın şarjı ve menzili gibi soruların yanıtları da şöyle:

  • 4 tekerlekli raptorun hızlanması 45 km/s
  • Full şarj ile menzili 45 km
  • Şarj süresi: 6 saat

Regal Raptor Kaç Kişilik?

Arka alanda iki yolcunun oturabileceği bir alan var. Önde ise tek kişilik yani sadece sürücü için alan var. Regal raptor, 3 kişilik bir araç.

Regal Raptor Kime Uyar?

Regal Raptor’un dünyanın en ucuz elektrikli arabası - dünyanın en küçük arabası - dünyanın en ucuz arabası gibi unvanları var. Bu ünvanların haklılığı tartışılır ama en uygun fiyata alabileceğiniz 4 tekerlekli birkaç araç seçeneğinden biri olduğu kesin.Peki, kimler Regal Raptor almalı ya da Regal Raptor kime göre?

  • Motosikletle seyahat etmeyi seven ama kış aylarında soğuk nedeniyle motosikletini kullanmak istemeyenler için kapalı kabin ve ısıtma sunuyor.
  • Kısa mesafede ulaşım ihtiyacını gidermek isteyenler için ekonomik sürüş ve uygun fiyatlı ulaşım aracı imkanı sunuyor.
  • Park yeri derdinden muzdarip olanlar için de çok güzel bir çözüm sunuyor.
  • Manevra kabiliyeti çok yüksek. dar yollarda kendi etrafında bile dönebiliyor. Sıkışık şehir içi trafiğinde mükemmel konfor sağlıyor.
  • Çocukla veya bebekle seyahat etmeyeceklere (isofix yok)

Regal Raptor Kullanmak İçin Ehliyet Şart mı?

Regal raptor araba için hangi ehliyet gerekiyor gibi sorular da sıklıkla soruluyor. Regal Raptor, motosiklet motoruna sahip 4 tekerlekli kabinli bir motosiklet aslında. Bu nedenle trafiğe çıkacağınız bu motorlu taşıt için elbette ehliyet - ruhsat - Zorunlu Trafik Sigortası şartı var.

B sınıfı ehliyet ve ya motosiklet ehliyeti ile kullanılabiliyor. Ayrıca trafik sigortası da yaptırmak zorundasınız. İsterseniz Kasko sigortası da yaptırabilirsiniz.

Regal Raptor Fiyatları Nasıl?

  • 3 tekerlekli Regal Raptor sıfır km fiyatı KDV dahil 13.750 TL
  • 4 tekerlekli Regal Raptor sıfır km fiyatı KDV dahil 23.500TL
  • İkinci el Regal Raptor araba fiyatları ise 7 bin TL’den başlıyor.

Hem 3 tekerlekli modelde hem de 4 tekerlekli modelde kırmızı - beyaz - sarı ve mavi renk seçenekleri sunuluyor. Ayrıca elektrikli Regal raptor sadece otomatik şanzımanla alınabiliyor.

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