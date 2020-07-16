Piyasadaki en ucuz sıfır araç seçeneklerinden biri: Elektrikli Regal Raptor incelemesi

Herkes araba almak zorunda değil elbette ama kovid-19 nedeniyle toplu taşıma araçlarından korkar olduğumuz da bir gerçek. Peki, çok kısıtlı bütçesi olanlar ne yapmalı? Daha önce Ucuza Araba Sahibi Olmanın Yolları adlı bir makale paylaşmıştık, önce buna bakmanızı öneriyoruz.
Kısa mesafede işe gidip gelmek - okula gidip gelmek için bir araca ihtiyacınız varsa çok uygun fiyata hem de sıfır km olarak alabileceğiniz ve çok düşük aylık yakıt bütçesi ile kullanabileceğiniz bir kaç seçenek var. Bunlardan biri de Regal Raptor. Peki, Regal Raptor fiyatı ne / Regal Raptor ne kadar yakar / Regal Raptor ful depo kaç km gider / Regal Raptor kaç kişilik vs..
Bakalım, Regal Raptor alınır mı alınmaz mı?
Temelde motosiklet ve motosiklet yedek parçası üreten ve ihrac eden bir markadır. Bugün online satışı da bulunan Regal Raptor, özellikle otomobil fiyatlarının hem ikinci elde hem de dıfırda yükselmesi ve üstüne bir de covid-19 nedeniyle araç ihtiyacının artmasıyla birlikte çok popüler oldu.
Bu araçtan öyle hemen her yerde göremezsiniz. Daha çok büyük şehirlerde kısa mesafede kullanıldığı için çok sık rastlanan bir araç değil. Ancak markaların birer ikişer böyle minik araçlara yatırım yapmaya başladığının da altını çizelim. Dünya genelinde Regal Raptor kullananların yorumlarını olumlu ve olumsuz yorumlar şeklinde kategorize ederek derledik. Genel izlenim ya da Regal Raptor yorumlarının özeti şu şekilde…
Regal Raptor kullananlar ne düşünüyor sorusunun yanıtına baktığımızda genel olarak kullanıcının memnuniyeti ile karşılaşıyoruz. Burada beklentinin ne olduğu da önemli tabi.
Regal Raptor hakkında olumsuz yorumlar da var elbette. Ama yukarıda da bahsettiğimiz gibi beklentinizin ne olduğu önemli. Bakalım Regal Raptor’un olumsuz yönleri neler?
Elektrikli Regal Raptor, dünyanın en küçük otomobili olarak da anılıyor. Yeni çıkan elektrikli Regal Raptor, minik ve sevimli görünüyor. Şehir içinde rahat edebileceğiniz elektrikli, kompakt, ergonomik bir araç. 12 inçlik lastik ebatına sahip. Önde yuvarlak hatlı far yapısı ve yine yuvarlak hatlı aynaları hemen göze çarpıyor. Bunlar, çok sevimli hatta bir parça ikonik görünmesini sağlamış. Full şarj ile 45 km menzil sunuyor. İçeride direksiyonun hemen altında bir tuş var ve ona bastığınızda ileri veya geri alabiliyorsunuz. Bu da oldukça konforlu bir detay.
Uzun -kısa sinyalleri yakmak için otomobillerdeki gibi sinyal ve far kolu var. tam ortada korna konumlanıyor ve direksiyon simidi de oldukça ergonomik. Ayrıca iklimlendirme sistemi çok başarılı.
Elektrikli Regal Raptor arabanın şarjı ve menzili gibi soruların yanıtları da şöyle:
Arka alanda iki yolcunun oturabileceği bir alan var. Önde ise tek kişilik yani sadece sürücü için alan var. Regal raptor, 3 kişilik bir araç.
Regal Raptor’un dünyanın en ucuz elektrikli arabası - dünyanın en küçük arabası - dünyanın en ucuz arabası gibi unvanları var. Bu ünvanların haklılığı tartışılır ama en uygun fiyata alabileceğiniz 4 tekerlekli birkaç araç seçeneğinden biri olduğu kesin.Peki, kimler Regal Raptor almalı ya da Regal Raptor kime göre?
Regal raptor araba için hangi ehliyet gerekiyor gibi sorular da sıklıkla soruluyor. Regal Raptor, motosiklet motoruna sahip 4 tekerlekli kabinli bir motosiklet aslında. Bu nedenle trafiğe çıkacağınız bu motorlu taşıt için elbette ehliyet - ruhsat - Zorunlu Trafik Sigortası şartı var.
B sınıfı ehliyet ve ya motosiklet ehliyeti ile kullanılabiliyor. Ayrıca trafik sigortası da yaptırmak zorundasınız. İsterseniz Kasko sigortası da yaptırabilirsiniz.
Hem 3 tekerlekli modelde hem de 4 tekerlekli modelde kırmızı - beyaz - sarı ve mavi renk seçenekleri sunuluyor. Ayrıca elektrikli Regal raptor sadece otomatik şanzımanla alınabiliyor.
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