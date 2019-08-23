Piyasaya sahte para sürmek için marketleri hedef seçmişler

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bir market zincirinin de aralarında olduğu bazı iş yerlerinden sahte paralarla alışveriş yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, banka şubesinde sahte para tespit edilmesinin ardından çalışma başlattı.

Daha sonra, bir market zincirinin şubelerinden 9 adet, başka bir market ile avize mağazasından 3 adet yüzer liralık sahte banknotlarla alışveriş yapıldığı belirlendi.

Araştırmalar sonucu kimlikleri tespit edilen 5 şüphelinin, marketler başta olmak üzere bazı iş yerlerinden alışveriş karşılığında piyasaya sahte para sürdükleri anlaşıldı.

Zanlılardan G.B, H.B. ve N.A, merkeze bağlı Kepez beldesi Atatürk Caddesi'nde durdurulan 34 NE 8124 plakalı araçta yakalandı.

Söz konusu araçta ve bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 69 adet 100 liralık, 9 adet 50 liralık sahte banknotlar ile yine sahte olduğu değerlendirilen 98 bin 750 lira değerinde çek ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 938 liraya el konuldu.

Diğer şüpheliler N.Y. ve Ş.Y. de evlerinde gözaltına alındı.

Aynı gün iki iş yerinden daha birer sahte banknotla alışveriş yaptıkları öğrenilen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

