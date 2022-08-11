PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla Türkiye'ye gelmiş! İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist tutuklandı

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Çalışmalar sırasında, İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı, 7 Ağustos'ta Fatih'te yapılan operasyonla yakalandı.

CANLI BOMBA KONUSUNDA EĞİTİM ALMIŞ

Terör örgütüne 2014'te katıldığı belirlenen teröristin, örgütün sözde özel kuvvetler yapılanmasında bulunduğu, canlı bomba ve sabotaj konularında eğitim aldığı, bomba yapımı konusunda da uzmanlaştığı ortaya çıktı.

TSK MENSUPLARININ GEÇİŞ BÖLGELERİNE MAYIN DÖŞEMİŞ

Teröristin ayrıca Kandil bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının geçiş bölgelerine mayın döşediği, geçmiş dönemlerde eylem yapması için çok sayıda örgüt mensubunu Türkiye'ye gönderen grup içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Çalışmaların devamında, Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olabileceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Güngören'de belirlenen iki ayrı adrese baskın yapan polis, C.A, E.K. ve M.K'yi da gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Mehdi Mıhçı bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Mıhçı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe Mehdi Mıhçı tutuklandı.

OPERASYONU SÜLEYMAN SOYLU DUYURMUŞTU

Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Soylu, Mehdi Mıhçı'nın Karayılan ile çekilen fotoğrafını paylaşırken, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren,İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı" ifadelerini kullandı.

(AA/DHA)

