PKK en kanlı eylemini İzmir'de yapacaktı!

İzmirli gazeteciler ile kahvaltıda buluşan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, terör ve güvenlikten uyuşturucu ile mücadeleye, asayişten trafiğe İzmir'deki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. İzmir Adliyesinde PKK'nın gerçekleştirmek istediği eyleme ilişkin detayları ilk kez paylaşan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, bölücü terör örgütünün hiçbir şehir merkezinde eyleme getirmedikleri kadar mühimmatla geldiklerini aktardı. Aşkın, "Yüzlerce kalaşnikof fişeği, 8 roket, 5'i anti-tank roketi, 8 el bombası, 2 tabanca ve diğer mühimmatla geldiler. Bölücü terör örgütü en kanlı, en korkunç eylemlerinden birisini yapmak üzere İzmir'e gelmişti. O sırada kahraman şehidimiz Fethi Sekin kalaşnikof mermilerine karşı elindeki tabancayla karşı koyarak büyük bir kahramanlık sergiledi. Oradaki bütün görevli polis arkadaşlarımız büyük mücadele verdi. Bu mücadele Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde bir kahramanlık destanıdır. Bu karamanlık hikayesi bütün meslektaşlarımıza örnek oldu" dedi. Terör örgütünün, tarihinin en sıkıntılı sürecini yaşadığını ifade eden Aşkın, yaptıkları başarılı operasyonlarla PKK'nın ülkemiz içinde etkinliğini kaybettiğini ancak mücadelenin her geçen gün daha etkin şekilde, artan bir kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Aşkın şöyle devam etti:

"PKK ve DEAŞ’la olduğu gibi marjinal sol terör örgütleriyle de ülkemizin her yerinde mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız operasyonlarla bölücü terör örgütü üyesi yakalamada İzmir olarak Türkiye ikincisi olduk. Dünyada hiçbir devlet veya millet yok ki aynı anda bu kadar çok sayıda terör örgütü ile mücadele etsin. Güvenlik kuvvetleri olarak Sayın Bakanımızın ve merkez teşkilatımızın büyük desteğiyle terörle topyekun mücadele ediyoruz ve çok şükür milletimizin huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz." "BU TOPRAKLARI TERK ETMEYECEĞİZ" Anadolu topraklarının her karışında şehit kanı olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "1071'den beri bu topraklar bize yurt oldu. Bu toprakları terk etmeyeceğiz. 1919'da beklediler ki terk edelim. İzmir'in, Aydın'ın efeleri dağlara çıktılar, bütün millet bir oldu istiklaline sahip çıktı. Sonunda arkalarına bakmadan defolup gittiler, denize döküldüler. Bu vatanın her karışında şehit kanı var" dedi. Tüm dünyada güvenlik kaygısının her şeyin önüne geçtiğini belirten Aşkın, "34 sene bölücü terörle mücadele ettik. Hangi devlet kendi içinden gelen insanlar tarafından ele geçirilmeye çalışıldı? Alçak FETÖ, tarihimiz boyunca karşılaştığımız en büyük sorundur. PKK, FETÖ iki terör örgütünün de sahipleri aynıdır. İki terör örgütünün de elinden tutan aynı eldir. DEAŞ terör örgütüne karşı çok önemli ve başarılı operasyonlar yaptık. DEAŞ'ın önde gelen en büyük emirlerinden ve 700 kişinin katliam emrini veren kişiyi İzmir'de yakaladık" diye konuştu.

"17 AYDA BİN 603 TERÖRİST YAKALADIK" İzmir'de yaklaşık 200 bin yabancının olduğunu ve bunlardan 140 bini ile ilgili risk analizi çalışması yaptıklarını kaydeden Aşkın, şunları söyledi: "640 bin kişiyle birebir görüşerek risk analizinden geçirdik. 5 milyon kişiye GBT uygulaması yaptık. 17 ayda bin 603 terörist yakaladık. İzmir tesadüfen değil, büyük bir emek ve mücadele ile güvenli bir kent oldu. Ama asla rehavete kapılmayacağız, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bazı art niyetli yaklaşımlar dışında kimseden kötü muamele şikayeti almadık. Tamamen demokratik yollarla, insan haklarına saygılı olarak, terörle ve diğer suçlarla mücadele ediyoruz. Bugün İzmir; Paris, New York, Londra, Brüksel'den çok daha güvenli bir şehir. Üstelik bizim komşularımız da İsveç, Hollanda, Belçika, Almanya, Norveç, Danimarka İtalya değil." "İZMİR'DE BİN 71 POLİS UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE ÇALIŞIYOR" Uyuşturucu kullanımının da terör kadar büyük bir bela olduğunu dile getiren Aşkın, "Uyuşturucu aileleri perişan ediyor. Gençlerimizin çocuklarımızın hayatını karartıyor. 2016'da 507 kişi, 2017'de 818 kişi, 2018'de ise 870 kişi uyuşturucudan dolayı tutuklandı. 1071 polisimiz uyuşturucu konusunda sadece Narko-Alan projesinde çalışıyor. Özellikle dezavantajlı grupların yaşadığı yerlerden 129 noktada aktifiz. Günlük 6 bin kişiyi uyuşturucu ile inceliyoruz. Yapılan araştırmalara göre uyuşturucu kullananların yüzde 99'dan fazlası sigara kullanan çocuklarımız. Sigara ve alkol kullanımı çocuklarımız için çok zararlı. Çocuklarımızı sigara ve alkolden uzak tutalım. Bunun için çok emek veriyoruz. Küçük kurallar ihlal edilmez ise büyük suçlar da olmuyor. Tabi uyuşturucu olayı sadece bir polisiye mesele değil, aynı zamanda sosyal boyutu olan bir durum. Ancak Narko Alan Projesine en az terörle mücadele kadar önem veriyoruz" dedi.

"SURİYELİLERDE SUÇ ORANI ÇOK DÜŞÜK" İzmir'de yabancı ve Suriyelilerin karıştığı suç oranlarının yüksek olmadığını aktaran Aşkın, "Herkes 'Suriyeliler yapıyor' diyor ama öyle bir şey yok. Hatta bizim güvenlik sorunlarımızda ilk 5'te bile değiller. Bizim şehrimizde 'Suriyelilerden kaynaklanan suçlar' diye önemli bir sorunumuz yok. Göçmen kaçakçılarının en çok yakalandığı il İzmir ve Edirne'dir. Göçmen kaçakçılığını, düzensiz göçü gelir kaynağı haline getiren terörle bağlantılı suç örgütleri var. Türk milleti tarihin gördüğü en erdemli millettir. Yolda kalanlara, zorda kalanlara tarihimiz boyunca hep yardım etmedik mi? Bu millet kendisinden yardım isteyenlere yardım etmesiyle meşhurdur" şeklinde konuştu. "KONAK, SUÇ İŞLEMEDE BİRİNCİLİKTEN 4. SIRAYA GERİLEDİ" İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Konak ilçesinde özellikle dezavantajlı grup ve bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık oranlarının çok düştüğünü söyledi. 750 bekçi aldıklarını açıklayan Aşkın, "Yakında 400 kişi daha alacağız. Bekçilerden çok olumlu katkılar alıyoruz. İzmir'de artık mafya, organize suç çeteleri yok. Asayiş olarak İzmir'de 2017'de adam öldürme sayısı 93'tü, 2018'de 55'e düştü. Yüzde 41 azalma oldu. Bunda mekan uygulamalarımız çok etkili oldu. Narko Alan Projemiz ve alkollü mekanları kapatma saatlerinde kapanmasını sağlamak gibi mekan uygulamalarımız çok etkili oldu. Risk analizini Türkiye'de en iyi İzmir uyguluyor." dedi.

"TRAFİK KAZALARI YÜZDE 21 ORANINDA AZALDI" İzmir'de kayıtlı 1.5 milyon araç bulunduğunu belirten Aşkın, "Manisa, Aydın ve diğer çevre illerden gelen araç sayısını da düşündüğünüzde çok büyük bir araç girişi var trafiğe. Sadece Altınyol'dan geçen günlük araç sayısı 150 bini geçiyor. Toplu taşımayı daha fazla kullanmalıyız. 5 ağır ihlalde ceza yazıyoruz. Artık emniyet şeritlerine hemen ceza yazıyoruz. Trafik birimleri dışında trafik cezası yazmakta Türkiye birincisiyiz. Çünkü kurallar konusunda taviz vermiyoruz. Bu nedenle de bütün Türkiye'de trafik kazalarında yüzde 5 oranında azalma olurken, İzmir'de yüzde 21 düşüş gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ise, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın İzmir'e dair güvenlik, terör ve diğer konularda çok önemli istatistik ve bilgilendirmeler yaptığını belirterek, "Medya Platformu olarak Emniyet teşkilatımızla bundan sonra da bir araya gelmeye, kentimizin güvenliği için gazeteciler olarak her zaman Emniyet teşkilatımızın yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz" dedi.