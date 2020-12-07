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PKK'lı kadın terörist teslim oldu

07.12.2020 00:19 | Son Güncelleme:
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PKK'lı kadın terörist teslim oldu

2014 yılında 14 yaşında iken terör örgütü PKK'ya katılan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı bulunan bir kadın terörist teslim oldu. Batman Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, örgüt mensubunun Diyarbakır'ın Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olması amacıyla aileleriyle Batman Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince 2019-2020 yılları arasında sürdürülen ikna çalışmalarında, 2014 yılında terör örgütüne katılan hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçu kapsamında aranma kaydı bulunan kadın örgüt mensubunun 05.12.2020 günü tarafımızca Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olması sağlanmıştır. Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinden 06.12.2020 günü teslim alınan örgüt mensubunun Batman İl Emniyet Müdürlüğünde ailesi ile buluşması sağlanmıştır." denildi.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadın örgüt mensubu ile yapılan ilk görüşmede 14 yaşındayken çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK/KCK silahlı terör örgütüne katıldığını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, örgüt içerisinden kaçmaya karar verdiğini ancak örgütün baskısı nedeniyle harekete geçemediğini, zor koşullar altında örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu, kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu, bu arayış içerisin de olanların korkmamaları gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisini çok sıcak karşıladığını, emperyalist devletlerin veya güçlerin maşası olarak kullanıldıklarını bu sebeple ailelerin çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini beyan etmiştir. Teslim olan kadın örgüt mensubu gerekli adli tahkikat yapılmak üzere Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir." (İHA)

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