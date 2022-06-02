PKK'lı terörist Mehmet Doğan kimdir? Mehmet Doğan öldürüldü mü? MİT'in operasyonu sonrası PKK'lı teröriste ilişkin flaş gelişme!

PKK'lı terörist Mehmet Doğan flaş gelişmenin ardından merak edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyona ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki PKK'lı terörist Mehmet Doğan kimdir? Mehmet Doğan öldürüldü mü? Ayrıntılar haberimizde...
Mehmet Doğan, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisiydi.
Mehmet Doğan'ın etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
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