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PKK'lı terörist Mehmet Doğan kimdir? Mehmet Doğan öldürüldü mü? MİT'in operasyonu sonrası PKK'lı teröriste ilişkin flaş gelişme!

02.06.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK'lı terörist Mehmet Doğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) yapılan son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) PKK'lı teröriste ilişkin yapılan açıklama sonrası; birçok kişi; PKK'lı terörist Mehmet Doğan kimdir? Mehmet Doğan öldürüldü mü? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

PKK'lı terörist Mehmet Doğan kimdir? Mehmet Doğan öldürüldü mü? MİT'in operasyonu sonrası PKK'lı teröriste ilişkin flaş gelişme!

PKK'lı terörist Mehmet Doğan flaş gelişmenin ardından merak edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyona ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki PKK'lı terörist Mehmet Doğan kimdir? Mehmet Doğan öldürüldü mü? Ayrıntılar haberimizde...

PKK'LI TERÖRİST MEHMET DOĞAN KİMDİR?

Mehmet Doğan, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisiydi.

Mehmet Doğan'ın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MEHMET DOĞAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
pkk MİT
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