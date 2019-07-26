PKK'lı teröristten İHA ve SİHA itirafı!

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanlarında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, geçen salı günü PKK'lı 1 terörist Saray İlçesi Kapıköy Sınır Kapısı'a gelerek, teslim oldu.

ÖRGÜTE 2017'DE KATILDI



PKK'lı ifadesinde, örgüte 2017 yılında katıldığını, katılım sürecinde kendilerine örgüt içerisindeki özgürlükten, adaletten söz edildiğini, Irak ve İran'da barınma imkanı tanınacağı vaatlerinde bulunulduğunu ancak bunların hiçbirinin doğru çıkmadığını söyledi. Gerçeğin böyle olmadığını, barınma alanlarının el yapımı veya mağaralardan oluştuğunu, temizlik ve yaşam malzemelerinden yoksun yaşadıklarını anlattı.

'ÖRGÜTÜN PSİKOLOJİSİNİ BOZDU'



Terörist, PKK içerisinde kaçmak ve ailesine dönmek isteyen çok sayıda örgüt mensubu olduğunu ifade etti. İHA ve SİHA'ların yaşam koşullarını tamamen kısıtladığını, örgütün psikolojisini bozduğunu ve katılım arzusunu yok denecek kadar azalttığını belirtti.