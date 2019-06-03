PKK'nın sözde liderlerince kullanılan mağara imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 m. uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Millî ATAK taarruz helikopterlerimiz gece harekâtında tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.

Millî ATAK taarruz helikopterlerimiz Hakurk bölgesinde icra edilen Pençe Harekâtı’nda, tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.https://t.co/KbXn0ry3MZ#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/AUcFH5Fu06 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 3 Haziran 2019

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500m. uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.https://t.co/KbXn0ry3MZ#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/MjLcetnFEO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 3 Haziran 2019



