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PKK ve MLKP teror orgutlerinin isbirligi ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 12:56 | Son Güncelleme

Tunceli’de etkisiz hale getirilen 5 teröristen 3’ünün PKK, 2’sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.İç güvenlik operasyonları kapsamında 10 Temmuz 2019 tarihinde Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3’ünün PKK, 2’sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

PKK ve MLKP teror orgutlerinin isbirligi ortaya çıktı

Tunceli’de etkisiz hale getirilen 5 teröristen 3’ünün PKK, 2’sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında 10 Temmuz 2019 tarihinde Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3’ünün PKK, 2’sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. PKK ve MLKP terör örgütlerinin uzun süreden beri işbirliği içerisinde oldukları ve sözde üst düzey bu teröristlerin eylem yapmak için bir araya geldikleri belirlendi.
Etkisiz hale getirilen MLKP’li teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan Seydo kod adlı Taylan Kutlar, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Pirdoğan kod adlı Hıdır Çallı olduğu belirlendi.

PKK ve MLKP teror orgutlerinin isbirligi ortaya çıktı

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