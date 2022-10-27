PKK'ya bir darbe daha! Silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik, Hakkari kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'nın kullandığı sığınak ve mağara tespit edildi. Mağarada, 37 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 28 adet sevk fişeği, 61 adet el bombası, 1737 adet 5,56 mm fişek, 374 adet bixi fişeği, 115 metre elektrik kablosu, 5 kilogram amonyum nitrat, 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğine entegre edilmiş el telsizi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı düzenekleri olay yerinde imha edilirken, mağara ve sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi. (DHA)

