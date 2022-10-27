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  4. PKK'ya bir darbe daha! Silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

PKK'ya bir darbe daha! Silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

27.10.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve mağarada silah, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK'ya bir darbe daha! Silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik, Hakkari kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'nın kullandığı sığınak ve mağara tespit edildi. Mağarada, 37 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 28 adet sevk fişeği, 61 adet el bombası, 1737 adet 5,56 mm fişek, 374 adet bixi fişeği, 115 metre elektrik kablosu, 5 kilogram amonyum nitrat, 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğine entegre edilmiş el telsizi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı düzenekleri olay yerinde imha edilirken, mağara ve sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi. (DHA)

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