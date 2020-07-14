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  4. PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başladı

PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 14:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Şırnak kırsalında bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı.

PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başladı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cudi Dağı'nda açıklama yaparak operasyonu başlattıklarını duyurdu.

Ayrıntılar birazdan...


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