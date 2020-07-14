PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başladı

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan\u0131 Orgeneral Arif \u00c7etin ile Cudi Da\u011f\u0131'nda a\u00e7\u0131klama yaparak operasyonu ba\u015flatt\u0131klar\u0131n\u0131 duyurdu.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Huawei Watch GT 2 serisi ile zaman\u0131 kusursuz ya\u015fay\u0131nDevlet personel al\u0131m\u0131 ilanlar\u0131: Binlerce personel al\u0131m\u0131 yap\u0131lacakParmak k\u00fctletmek zararl\u0131 m\u0131, de\u011fil mi? Ara\u015ft\u0131rma sonu\u00e7lar\u0131 herkesi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131...