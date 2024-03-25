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  4. PKK yandaşları Avrupa Parlamentosu önünde polise saldırdı! Çevre ülkelerden de geldiler

PKK yandaşları Avrupa Parlamentosu önünde polise saldırdı! Çevre ülkelerden de geldiler

25.03.2024 20:29
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Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarıyla Türk asıllı vatandaşlar arasındaki gerginlik sürüyor. Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan terör örgütü PKK yandaşları taşkınlık çıkardı, barikatları sökerek polise saldırdı. Diğer yandan farklı ülkelerden gelen PKK yandaşlarının da Belçika’daki Türk işletmelerine saldırdığı iddia edildi.

PKK yandaşları Avrupa Parlamentosu önünde polise saldırdı! Çevre ülkelerden de geldiler

Terör örgütü PKK/YPG destekçisi 150 kişilik grup, AP önündeki Lüksemburg Meydanı'nda yerel saatle 12.00'de toplandı. Örgütü simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Öcalan posterleriyle Türkiye aleyhtarı sloganlar atan grup, bir süre sonra taşkınlık çıkardı.

Meydanı çevreleyen barikatları söken grup, bunları polisin üstüne attı. Polis, sandalye ve taşlarla da saldıran terör örgütü yandaşlarına, göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

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POLİS TOMA'LARLA MEYDANI KAPATTI

Taşkınlığa, kısa süre içinde daha fazla sayıda kişinin katıldığı görüldü. Güvenlik önlemleri artırıldı, toplumsal olaylara müdahale ekipleri ile TOMA'lar meydana girişleri kapattı. Bir süre daha slogan atmayı sürdüren kalabalık, 13.30 civarında eylemi sonlandırdı.

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Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen söz konusu kalabalık, polis engeliyle karşılaştı.

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NE OLMUŞTU?

Dün, Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçmişti.

Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı. Olaylar, gece geç saatlerde kontrol altına alınmıştı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Brüksel Belçika
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