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  4. PKK/KCK terör örgütünde çözülmeler hız kesmiyor

PKK/KCK terör örgütünde çözülmeler hız kesmiyor

03.02.2021 19:28 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan 5 örgüt mensubundan birinin ailesi, Diyarbakır’da 520 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyor. Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte evlat nöbetinde 23. buluşma gerçekleşirken, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 21’e yükseldi. Teslim olanların 2008, 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve son olarak Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri belirlendi” ifadelerine yer verildi.

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