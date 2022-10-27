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PKK'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi

27.10.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi

PKK'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi

Adana'da PKK'lı teröriste para aktardığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan O.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık O.A. için "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora yer verilerek sanık O.A'nın 2018 yılında kendi hesabından, "terör örgütü PKK/KCK üyeliği" suçundan Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan E.O'nun hesabına 1650 lira yatırdığı belirtildi.

Hükümlü E.O'nun 2018 ve 2019 yıllarında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a destek amaçlı sözde tecrit protestosu adı altında açlık grevi yapan kişiler için destek olduğu, sanık O.A'nın da hiçbir akrabalık ve yakınlık bağı bulunmayan E.O'ya terör örgütünün talimatları doğrultusunda para gönderdiği ve haklarında PKK üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğuna yer verilen iddianamede, sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık O.A'nın yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.

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Adana iddianame

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