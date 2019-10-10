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PKK'lı teröristler yaktı, öğrenciler ekonomiye kazandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 2015 ve 2016'da Şırnak merkez ile Cizre, Silopi ve İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerin okullara saldırısı sonucu hasar gören sıra ve masaların da aralarında bulunduğu malzemeleri değerlendirerek, okulların sıra ve masa ihtiyaçlarını karşıladı - Okulun Alan Şefi İdris Orak: - "Şimdiye kadar yaklaşık 400 sıra ve masa takım onararak tasarrufta bulunduk. Devletimize katma değer sağlamış olduk"

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesinde lise öğrencileri, PKK'lı teröristlerin önceki yıllarda okullara saldırısında hasar gören sıra ve masaların da aralarında bulunduğu atıl malzemeleri onanarak, okulların ihtiyaçlarını karşıladı.

Cizre ilçesinde Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, bir yandan eğitimlerine devam ederken diğer yandan da Metal Teknoloji Alanı ve Mobilya Atölyesi'nde okulların sıra ve masa ihtiyaçlarını atıl durumdaki malzemelerden karşılıyor.

Metal Teknoloji Alanı ve Mobilya Atölyesi'nin öğretmen ve öğrencileri, 2015 ve 2016'da Şırnak merkez ile Cizre, Silopi ve İdil ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının okullara saldırısında yanan ve hasar gören malzemelerin de bulunduğu atıl masa ve sıraları bu yıl onardı.

Çalışma sonucunda 400 masa ve sıra üretimini gerçekleştiren öğrenciler, bu sayede devlet bütçesine katkıda bulundu.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Alan Şefi İdris Orak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyede öğrencilerine günde yaklaşık 8 saat ders verdiklerini, aynı zamanda sıra, masa üretimi yaptıklarını söyledi.

Bir yıl önce kendilerine tesis edilen binada öğrencilere teorik ve pratik eğitimler verdiklerini aktaran Orak, pratik eğitimlerde öğrencilerin tavsiyesi üzerine atıl durumda olan okul sıra ve masalarını tamir ederek tekrar okulların ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti.

İlk önce kendi okullarında başladıkları uygulamayı kısa sürede ilçe geneline yaydıklarını kaydeden Orak, kısıtlı imkanlarla ciddi anlamda okullara bir şeyler kazandırdıklarını dile getirdi.

Kendi okullarındaki yaklaşık 80 sıra ve masa takımını onardıklarını ifade eden Orak, şöyle devam etti:

"Sonra bu fikri etrafımızdaki okullarla paylaşalım dedik ve köy ve merkezdeki bazı okullarımızda da kırık sıra ve masaları onararak elden geçirdik. Bu çalışmayı yaklaşık 70 kişilik öğrenci ve 5 öğretmen kadromuzla yaptık. Şimdiye kadar yaklaşık 400 sıra ve masa takım onararak tasarrufta bulunduk. Bunu maddiyata çevirdiğimiz zaman okulumuz ve öğrencilerimizle beraber yaklaşık bir milyon liralık katkımız oldu. Devletimize katma değer sağlamış olduk. Bu çıtayı yükseltmek istiyoruz."

Okulda, donanım eksikliği nedeniyle pratik eğitimlere ağırlık verdiklerini ifade eden Orak, masa ve sıraların yanı sıra demir ve metallerden de değişik aksesuarlar yaptıklarını aktardı.

- Öğrenciler mutlu

11. sınıf öğrencisi Umut Çelebi de atıl durumda olan kırık sıra ve masaları elden geçirerek, ilçe okulların sıra ve masa ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.

Çelebi, "Hem öğreniyoruz hem de üretiyoruz. Çok sıcak bir ortam var, üretim yapınca biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Öğrencilerden Cengiz Erdoğan ise çöpe atılacak sıra ve sandalyeler ile metal eşyaları değerlendirdiklerini anlatarak, atıl malzemeleri eğitime kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

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