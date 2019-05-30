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PKK'lı teröristlerin saldırısında ölen 4 kişi mezarları başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 19:31 | Son Güncelleme

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak).

PKK'lı teröristlerin saldırısında ölen 4 kişi mezarları başında anıldı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak). (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 2016 yılında polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından rögar kapağına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ölen 4 kişi, olayın 3'üncü yıl dönümünde mezarları başında anıldı.
Silopi'de 30 Mayıs 2016 tarihinde akşam saatlerinde devriye görevi yapan zırhlı polis aracı, 10'uncu caddede ilerlerken, PKK'lı teröristler tarafından rögar kapağının altına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlama sırasında çevrede bulunan sivil vatandaşlardan İsa Torlak (70), Davut Yoksul (19), Ekrem Birlik (52) ile Kübra Birlik (4) yaşamını yitirirken, 5'i polis 23 kişi yaralandı.
Terör saldırısında hayatını AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik'in ağabeyi Ekrem Birlik, torunu Kübra Birlik, İsa Torlak ve Davut Yoksul, Silopi ilçe merkezindeki mezarları başında anıldı. Mezarlığa gelenler, hayatını kaybeden yakınları için dua okudu. AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, mezarlıkta yaptığı konuşmada, teröre lanet okudu. Birlik, "Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Ağabeyim 2016 yılında hunharca bir patlama sonucu yanında 70 yaşında bir adam yoldan geçen 19 yaşındaki bir genç ağabeyimin 4 yaşındaki torunu hunharca katledildi. Bir ay öncede 2 gencimizi patlama sonucu kaybettik. Hepimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Allah bir daha bu hunharca olayları kimseye yaşatmasın. Kimsenin canı yanmasın, bizim canımız yandı. Allah bir gün er geç onlarında belasını verecek. Allah bir gün onlarında canını okuyacak” dedi.

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PKK'lı teröristlerin saldırısında ölen 4 kişi mezarları başında anıldıPKK'lı teröristlerin saldırısında ölen 4 kişi mezarları başında anıldıPKK'lı teröristlerin saldırısında ölen 4 kişi mezarları başında anıldıPKK'lı teröristlerin saldırısında ölen 4 kişi mezarları başında anıldı

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