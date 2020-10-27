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PKK’lılar Yunanistan’a FETÖ’cülerle birlikte kaçıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 12:33 | Son Güncelleme

Edirne’de, Yunanistan’a yakın sınır ilçelerinde Hudut Birlikleri ve Jandarma ekiplerince yapılan son 1 haftalık çalışmalarda, 32 FETÖ üyesi terörist ve 1 PKK’lı terörist yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ‘hudut kartalları’ ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınır hattında adeta kuş uçurtmuyor.

Edirne’de, Yunanistan’a yakın sınır ilçelerinde Hudut Birlikleri ve Jandarma ekiplerince yapılan son 1 haftalık çalışmalarda, 32 FETÖ üyesi terörist ve 1 PKK’lı terörist yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ‘hudut kartalları’ ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınır hattında adeta kuş uçurtmuyor. Son 1 haftada yapılan operasyon ve kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 13 FETÖ üyesi hudut kartalları tarafından yakalanırken, Jandarma ekiplerince de 10 FETÖ üyesi İpsala İlçesinde, 2 FETÖ üyesi Enez ilçesinde, 3 FETÖ üyesi Meriç ilçesinde ve 4 FETÖ üyesi merkezde olmak üzere 19 FETÖ üyesi kıs kıvrak yakalandı.

PKK’lılar FETÖ’cülerle kaçıyor
Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı ‘hudut kartalları’ tarafından sınırda yapılan kontrol ve operasyonlarda, yakalanarak gözaltına alınan 1 şüphelinin PKK terör örgütü üyesi olduğu bildirildi. Söz konusu teröristlerle ilgili işlemler sürüyor.

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