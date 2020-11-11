Plakadan HGS ceza sorgulama nasıl yapılır? - Köprü ve otoyol ceza sorgulaması

Otoyollar ve köprülerde bulunan ücretli gişelerden HGS ile geçiş sağlanır. Buralardan her geçiş yaptığınızda bakiye de geçiş tutarı kadar güncellenir. Bazı cezalı geçiş durumlarında ise; araç plakasına ceza kesilip kesilmeme durumunu İnternet üzerinden, kısa mesaj ile ya da e-Devlet üzerinden görebilirsiniz. HGS ile Geçiş İhlallerini Görüntüleme Hızlı geçiş sistemi ceza sorgulama işlemi aracılığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine bağlı halde bulunan otoyollardaki geçişlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca Avrasya Tüneli, Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Çevre Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü geçiş yerlerinde plakanıza tanımlı aracınızın geçiş ihlallerini görebilirsiniz. Bu sayede köprü ve otoyol geçiş sorgulama işlemlerini sandığınızdan çok daha kolaylıkla yapabilirsiniz. E-Devlet Uygulamasını Kullanarak Plakadan HGS Cezası Sorgulama İşlemi Nasıl Olur? Plakanıza yazılan geçiş cezası işlemlerini e-Devlet uygulamasını kullanarak ya da e-Devlet web sitesi ile kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Bu cezaları görüntülemek için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapmalısınız. Bu nedenle telefonunuza e-Devlet uygulamasını indirebilirsiniz ya da herhangi bir tarayıcı üzerinden ilgili web sitesini açabilirsiniz.

E-Devlet sitesine girdikten sonra sayfanın sağ köşesindeki giriş yap butonuna tıklamalısınız. Daha sonra site sizi otomatik olarak giriş sayfasına yönlendirecektir. Burada karşınıza çıkan kimlik doğrulama sistemine kimlik bilgilerinizi girerek yeniden giriş yap butonuna tıklamalısınız. Giriş yaptıktan sonra hizmetler kısmından araç plakasına yazılan ceza sorgulama hizmetini aratmalı ve ilgili butona tıklamalısınız. İlgili yere tıkladığınızda hizmet sayfasına ulaşırsınız. Açılan sayfada tarafınıza son bir yıla ait yazılmış olan tüm cezalar görüntülenecektir. Eğer sayfada son bir yıl içerisinde sizin adınıza tescilli araç plakasına ait trafik cezası yok ise durumu belirten bir yazı görüntülenir.

Eğer son bir yıl içerisinde kayıtlarda size ait olan aracın plakasına tanımlı ceza yazılmış ise ilgili sayfada bu ceza ayrıntıları ile görüntülenir. Tüm bunlara ek olarak “HGS plakaya mı tanımlı?” soruları sıklıkla sorulmaktadır. Evet, HGS plakaya tanımlıdır ve plaka bilgileri girilerek sorgulanır.

Görüntülenen ceza bilgileri tablosunda cezaya ait, plaka sahibinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, araç plakası, yazılan cezanın düzenlenmiş olduğu il, cezanın düzenlenmiş olduğu ilçe, cezanın gün ay yıl şeklinde tam tarihi, ceza saati ve ceza tutarına ait bilgiler yer alır. Tüm bu bilgilerin dışında daha detaylı bilgilere erişmek için tablonun yanında yer alan detay yazısına tıklayarak bu işlemi yapabilirsiniz. Ceza bilgilerinizin yer aldığı sayfayı yazdırmak isterseniz, sayfa içerisinde yer alan yazdır butonuna tıklayarak sayfanın bir çıktısını alabilirsiniz. Plakadan HGS geçişi sorgulama işlemi e-devlet üzerinden bu adımlar izlenerek kolaylıkla gerçekleştirilir. Plaka Bilgileri ile HGS Cezası Sorgulama Nasıl Yapılır? Plaka bilgilerinizi girerek hızlı geçiş sisteminden siz yazılmış cezaları görüntüleyebilirsiniz. Bu HGS cezası görüntüleme işlemini birkaç farklı yol ile yapabilirsiniz. E-devlet üzerinden ya da Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesi aracılığı ile hızlı geçiş sisteminden adınıza kayıtlı plakaya yazılan tüm cezalar görüntülenir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Web Sitesinden HGS Cezası Görüntüleme Karayolları Genel Müdürlüğü kısaltılmış hali ile KGM sayfası üzerinden hızlı geçiş sisteminde yani Avrasya Tüneli, Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu, Avrupa Otoyolu, ICA Otoyolları, KMO Anadolu Otoyolları, Kuzey Ege Otoyolu. Köprülerdeki, Fatih Sultan Mehmet yeni adı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü gibi geçiş alanlarında plakanıza yazılan cezaları görüntüleyebilirsiniz.

Köprü ve otoyol ceza sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz KGM sayfasında geçiş ihlallerinizi ve bu ihlallere istinaden adınıza kayıtlı plakaya yazılan ceza tutarını öğrenebilirsiniz. Sistem üzerinde eğer ki geçiş ihlali yaptığını görünüyor ancak ceza tutarınız görüntülenmiyor ise ceza tutarının sisteme yansımasını beklemelisiniz. HGS Bakiyesi Nasıl Öğrenilir? Hızlı geçiş sisteminden geçiş yaparken köprü ve otoyol cezası yazılmaması için HGS bakiyenizin dolu olması gerekmektedir. Aracı olan insanlar köprü ve otoyollardan geçerken yaşadıkları kolay ve hızlı geçiş için HGS kartlarına para yüklemelidir. Araç sahiplerinin HGS kartlarında bakiyesi olup olmadığını öğrenme işlemi oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu bilgiye PTT şubeleri aracılığı ile e-Devlet sitesinden, telefondan ya da banka şubelerinden yapabilirsiniz.