Plastik boru yüklü tırdan çok sayıda kaçak göçmen çıktı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tırın içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı.

Tırı takibe alan polis, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi içerisinde aracı durdurdu. Polis tarafından yapılan aramada, tırın brandayla kapalı olan dorsesinde plastik borular altında gizlenen çok sayıda Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, tırdan inip, kaçmaya çalışan bazı kaçak göçmenleri yakaladı. Kaçak göçmenler belediyeye ait otobüslerle Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)