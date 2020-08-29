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Plastik kaplarla yapılanlara inanamayacaksınız! Sepet, avize...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Buzluğu açıp dondurma kabını görünce çok sevindiğiniz, ama kapağı açınca dondurma yerine sarmayla karşılaştığınız oldu mu? Mutlaka olmuştur! Çünkü bu tip plastik kaplar bir şeyler depolamak ve yiyecekleri buzlukta saklamak için ideal. Hem şekil hem de boyut açısından oldukça kullanışlı. Peki, bu kapları başka nasıl değerlendirebiliriz?

Plastik kaplarla yapılanlara inanamayacaksınız! Sepet, avize...

Plastik kapların kimisi çok kullanışlı olabiliyor. Dondurma, peynir, yoğurt gibi ürünlerin satıldığı kaplar; başta buzluk olmak üzere, evin birçok yerinde farklı bir amaçla karşımıza çıkabiliyor. Peki, bu kaplar başka nasıl değerlendiriliyor? Yanıtı sizler için hazırladığımız yazıda bulabilirsiniz. İşte plastik kapları değerlendirmenin 4 farklı yolu!

1. YOĞURT KABINDAN SEPET YAPABİLİRSİNİZ

1 - 2 kilogramlık büyük yoğurt kovalarından sepetler yapabilirsiniz. Bu sepetleri; mandal, dikiş, çorap ya da oyuncak sepeti olarak değerlendirebilirsiniz.

  • İhtiyacınız olan şeyler; yapıştırıcı, kumaş ve renkli kalın ip, doğal rafya ya da tahta mandal.

  • Yoğurt kovasının ağız kısmını kesin.

  • Daha sonra dışına yapıştırıcı yardımıyla rafya, ip ya da ikiye ayırdığını tahta mandalları yapıştırın. Bu aşamada dilerseniz yapıştırıcı yerine silikon tabancası da kullanabilirsiniz.

  • Kabın dışını hiç boşluk kalmayacak şekilde kapladıktan sonra, kumaşı kabın içine yerleştirin. Taşan kumaşla da kabın dışını biraz sarın ve bu parçayı da kaba yapıştırın.

2. DONDURMA KAPLARIYLA ÇEKMECELERİ DÜZENLEYİN

  • Dondurma kaplarının hepsini güzelce yıkayın.

  • Sonrasında düzenlemek istediğiniz çekmeceleri bu kapları yan yana yerleştirin.

  • Çekmecelerin içerisinde oluşan yeni bölmeleri eşyalarınızı birbirinden ayırmak için kullanabilirsiniz. Örneğin; bir kutuyu açık renk çorap ya da çamaşırları, diğer kutuya ise koyu renk olanları koyabilirsiniz. Ya da kapları çocuğunuzun çalışma masasındaki çekmecelere yerleştirerek, kırtasiye malzemelerini rahatlıkla depolayabileceği alanlar yaratabilirsiniz.

    • 3. YUVARLAK KAPLARLA SAKSI YAPABİLİRSİNİZ

    Yuvarlak ve küçük dondurma ya da yoğurt kaplarını süsleyerek çok şık saksılar elde edebilirsiniz.

    • Kullanacağınız kabı alın ve dış yüzeyine yapıştırıcı sürün.

    • Kabın dışını süslemek için; isterseniz güzel renkli bir kumaş, isterseniz de renkli plastik şişe kapaklarını kullanabilirsiniz.

    • Yapıştırma işlemini tamamladıktan sonra, kuruması için bir kenara bırakın.

    • Son aşamada saksının altına birkaç ince delik açın.

    • Dilerseniz elde ettiğiniz ürünü kalemlik ya da çatal, kaşıklar için bulaşıklık olarak da kullanabilirsiniz.

    4. YOĞURT KOVASINI AVİZEYE DÖNÜŞTÜREBİLİRSİNİZ

    • Yoğurt kovasının altını, bir maket bıçağı yardımıyla, kenarlardan keserek çıkartın.

    • Ağzını da aynı şekilde kesin.

    • Dışını beyaz boyayla tamamen boyayın. Sonrasında dilediğiniz bir kumaşla kaplayın.

    • Birkaç tane ince çöp şiş ve 4 tane pipet alın. Bunları kovanın içine tam oturacak gibi kesin ve şişleri pipetlerin içinden geçirin.

    • Pipetleri ikişer şekilde alın ve iki ucunu da iple bağlayın.

    • İkili pipet bağlarını büyük bir artı "+" işareti olacak şekilde koyun ve ortalarından ampulü yerleştireceğiniz duyu geçirin.

    • Elde ettiğiniz mekanizmayı yoğurt kovasının içerisine yerleştirin ve sabitleyin.
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