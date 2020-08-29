Plastik kaplarla yapılanlara inanamayacaksınız! Sepet, avize...

Plastik kapların kimisi çok kullanışlı olabiliyor. Dondurma, peynir, yoğurt gibi ürünlerin satıldığı kaplar; başta buzluk olmak üzere, evin birçok yerinde farklı bir amaçla karşımıza çıkabiliyor. Peki, bu kaplar başka nasıl değerlendiriliyor? Yanıtı sizler için hazırladığımız yazıda bulabilirsiniz. İşte plastik kapları değerlendirmenin 4 farklı yolu!

1. YOĞURT KABINDAN SEPET YAPABİLİRSİNİZ

1 - 2 kilogramlık büyük yoğurt kovalarından sepetler yapabilirsiniz. Bu sepetleri; mandal, dikiş, çorap ya da oyuncak sepeti olarak değerlendirebilirsiniz.

İhtiyacınız olan şeyler; yapıştırıcı, kumaş ve renkli kalın ip, doğal rafya ya da tahta mandal.

Yoğurt kovasının ağız kısmını kesin.

Daha sonra dışına yapıştırıcı yardımıyla rafya, ip ya da ikiye ayırdığını tahta mandalları yapıştırın. Bu aşamada dilerseniz yapıştırıcı yerine silikon tabancası da kullanabilirsiniz.

Kabın dışını hiç boşluk kalmayacak şekilde kapladıktan sonra, kumaşı kabın içine yerleştirin. Taşan kumaşla da kabın dışını biraz sarın ve bu parçayı da kaba yapıştırın.

2. DONDURMA KAPLARIYLA ÇEKMECELERİ DÜZENLEYİN