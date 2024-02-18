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Platonik aşık dehşeti: Kızının gözü önünde solisti katletmişti! Cezası belli oldu

18.02.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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Bursa'da İzzet Akdeniz (47), platonik aşık olduğu solist Nurcan İnan'ı (41) kızının gözü önünde silahla vurarak öldürdü. Karar duruşmasında son sözü sorulan Akdeniz, "Rahmetlinin ailesinden çok özür dilerim. Başsağlığı diliyorum. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığa takdiri indirim uygulayarak, cezayı müebbet hapse çevirdi. İşte detaylar...

Platonik aşık dehşeti: Kızının gözü önünde solisti katletmişti! Cezası belli oldu

Dehşete düşüren olay, 2023 Ocak ayında Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak'ta meydana geldi. Gece kulübünde solist olarak çalışan Nurcan İnan, evine gitmek için mekandan ayrıldı. Arkadaşı olduğu iddia edilen İzzet Akdeniz, İnan'ın yolunu evinin önünde kesti. Bir süre sokakta konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Akdeniz, belinden çıkardığı tabanca ile İnan'a ateş etti. Başından vurulan İnan, kanlar içinde yere yığıldı. "Nurcan, öldüreceğim seni" diyerek bölgeden uzaklaşan Akdeniz'in otomobil ile kaçtığı belirlendi. O anlar kameraya yansırken, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Cinayet sonrası kaçıp, polis tarafından Yıldırım ilçesinde yakalanan Akdeniz, polisteki ifadesinde, Nurcan İnan'a platonik aşık olduğunu, kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti.

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'BİR ANDA PATLAYAN SİLAHIMLA ONU İSTEMEDEN VURMUŞUM'

Tutuklanan Akdeniz hakkında, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Akdeniz, yargılama sürecinde yaptığı savunmasında ise Nurcan İnan'ın sevgilisi olduğunu iddia edip aynı evde yaşadıklarını belirterek, "O gün Nurcan bana, akşam iş yemeği olduğunu söyleyip, 'Beni gece al' dedi. Gece, çalıştığı mekana gittiğimde, Nurcan ve kızı Yağmur, bir erkekle birlikte alkol alıp, eğleniyorlardı. Onları beklerken, yanıma gelen garson dışarı çıkmamı istedi. Ben de ayrıldım. Bir süre sonra iş yerinden çıkan Nurcan ve Yağmur, taksiyle eve gideceklerini söylediler. Öyle de yaptılar. Nurcan, çok alkol almıştı. Onun için çok endişelendim. Ben de otomobilimle kendilerini takip ettim. Evlerinin önünde tartışınca Nurcan ve Yağmur, bana hakaretler yağdırdı. Tabancamı çıkarıp, onları korkutmak için yere ateş ettim. Ardından Nurcan'a sarılarak onu sakinleştirmeye çalıştım. Nasıl oldu bilmiyorum, bir anda patlayan silahımla onu istemeyerek vurmuşum. Yağmur, 'Annemi vurdun' diyerek bana bağırınca olayın farkına vardım. Ardından arabaya binerek uzaklaştım. 5 dakika sonra yeniden Nurcan'ın yanına döndüm ve ona 'Seni çok seviyorum ölme' diyerek yalvardım. Sonra da polise teslim oldum" dedi.

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'ANNEMİ KAFASINA SIKIP, ÖLDÜRDÜ'

Yağmur M. (20) ise annesinin öldürüldüğü cinayetin etkisinden kurtulamadığını söyleyerek, "Evimize gelip gidiyordu ama annem yüz vermiyordu. Olay günü annem beni telefonla arayıp, 'Kızım bu akşam iş yemeğimiz var. Gel birlikte oluruz' dedi. Onu kıramadım. İş yerine gittik. Birlikte yemek yiyip, eğlendik. Çıkışta bizi rahatsız etmeye başlayan İzzet Akdeniz ile karşılaştık. Bizi, otomobiliyle evine bırakmak istedi. Kabul etmeyip, taksiye bindik. Bu sırada telefonla aradığı anneme hakaret etti. Evin önüne geldiğimizde bizi burada elindeki tabancayla bekliyordu. Yaşanacakları anladığım için annemin önüne geçip, silahı bırakması için kendisine yalvardım. Buna rağmen 'şakam yok' diye bağırıp yere ateş etti. Ardından annemin kafasına sıkıp, öldürdü. O anı hiç unutmadım, unutmayacağım da. Olayın etkisindeyim" diye konuştu.

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'RAHMETLİNİN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Karar duruşmasında son sözü sorulan Akdeniz, "Rahmetlinin ailesinden çok özür dilerim. Başsağlığı diliyorum. Pişmanım" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Akdeniz'e, 'kadına karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın, pişmanlık duygularını söylemesi nedeniyle takdiri indirim uygulayan heyet, cezayı müebbet hapse çevirdi. Mahkeme ayrıca Akdeniz'e, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'tehdit' suçlarından toplam 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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