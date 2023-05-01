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Platonik aşık dehşeti! Önce aşık olduğu kadını, sonra kendini vurdu

01.05.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de kan donduran bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. 25 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, aynı iş yerinde platonik aşık olduğu A.U’yu (23) sokak ortasına öldürdü. Şahıs daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. İşte detaylar...

Platonik aşık dehşeti! Önce aşık olduğu kadını, sonra kendini vurdu

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki yabancı uyruklu genç, aynı iş yerinde çalıştığı ve platonik aşık olduğu A.U’nun (23) evinin önüne gitti. Genç kızı kapının önüne çağıran şahıs, önce kıza daha sonra ise kendisine ateş etti.

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Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yabancı uyruklu gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini A.U’nun ise yaralı olduğunu tespit etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet platonik aşk

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