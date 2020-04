Eşsiz bir oyun deneyimi sunan Playstation, her yeni sürümünde teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmış durumda ve son sürümü olan Playstation 4 ile adeta gerçek bir oyun hissi vermeyi amaçlıyor. Kusursuz bir oyun deneyimi vadeden Playstation 4 , hem ekrandaki muhteşem görüntüsü, hem de konsol üzerinde sunduğu yeni özellikleri ile birçok oyun severin deyim yerindeyse aklını başından alıyor. Yüksek hızı, kişiselleştirilebilen akıllı ekranları, sosyal entegrasyonu ile dijital eğlencenin adeta en üst noktası durumunda.

Playstation 4 Kampanyaları

Playstation 4 fiyatları, Sony'nin son teknoloji ile ürettiği ürünü olması sebebiyle en maliyetli olanlar arasında. Ancak kimi firmalar zaman zaman Playstation 4 kampanyası yapıyor. Size bir konsol ve kol ile birlikte gelecek olan cihazın içinde ise hiç oyun olmadığını da bilmenizde fayda var. Bu nedenle istediğiniz oyunları sonradan satın alabileceğiniz gibi, Playstation'ı satın alma aşamasında da içerisinde yüklü bir şekilde daha uygun fiyatlara kampanyalı olarak da satın alabilirsiniz.

Sony’nin oyun tutkunlarına sunduğu hizmetlerden biri de Playstation Plus. Playstation network hesabınızı geliştiren ve oyun konsolundan daha iyi şekilde yararlanmanızı sağlayan Playstation Plus bir abonelik hizmeti. Her ay ücretsiz oyun indirme imkanları ve oyun kayıtları için ek hafıza sunuyor. Çevrimiçi olduğunuzda diğer Playstation sahipleri ile birlikte oyun oynayabilmenizi sağlıyor.