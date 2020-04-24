İşte bu noktada aklınıza ilk gelen oyuncağın elbette Playstation olduğunu tahmin edebiliyoruz. Televizyonda yeterince belgesel izlediğiniz konusuna yürekten inanıyoruz. : ) Eşsiz bir oyun deneyimi sunan Playstation, her yeni sürümünde teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmış durumda ve son sürümü olan Playstation 4 ile adeta gerçek bir oyun hissi vermeyi amaçlıyor. Kusursuz bir oyun deneyimi vadeden Playstation 4, hem ekrandaki muhteşem görüntüsü, hem de konsol üzerinde sunduğu yeni özellikleri ile birçok oyun severin deyim yerindeyse aklını başından alıyor. Yüksek hızı, kişiselleştirilebilen akıllı ekranları, sosyal entegrasyonu ile dijital eğlencenin adeta en üst noktası durumunda. Playstation 4 Teknik Özellikleri Teknolojik ürünlerin bir çoğunda olduğu gibi Playstation 4 de farklı hafıza boyutları ile satışa sunuldu. 500 GB ya da 1 TB hafıza arasındaki en belirgin özellik elbette fiyat farkı. Diğer sürümlerinden daha pahalı olmasını ise geliştirilen konsol ve kumanda paneli özelliklerine borçlu. Playstation 4 fiyatları araştırılırken, birçok marketin ya da web sitesinin satışa sunduğu bu ürünü detaylıca incelemeyi, satın alma aşamasında garantisini kontrol etmeyi heyecanlanıp atlamayın tabii. Playstation 4’ün en pahalı oyuncaklardan biri olduğunu söylememize gerek yoktur diye düşünüyoruz.

Playstation 4 aynı zamanda en gelişmiş teknolojik oyun makinelerinden biri. Tek yongalı özel bir işlemciye sahip; CPU: x86-64 AMD "Jaguar", 8 çekirdek. Yaklaşık 2 kilo ağırlığında olan Playstation 4 Bluetooth ve Ethernet kablosu ile bağlantıya uygun ve HDMI çıkış noktası bulunuyor. Dünyanın en çok satan oyun konsolu olan Playstation 4, jet siyah, buz beyazı, altın ve gümüş renklere sahip. Sonuçta sürekli göz önünde duracak bu efsanevi makinenin rengi de sizin istediğiniz gibi olmalı. Oyunların yanı sıra VR teknolojisinin en gelişmiş örneklerini de sunan Playstation 4’te, 360 derece ile eşsiz videolar izleyip, adeta kendinizi gerçek maceraların içinde sanabilirsiniz. Evden dışarı adım atamadığımız günlerde bu teknolojinin heyecan yaşamak için sıkça kullanıldığını da belirtelim. Evdeyken eski fotoğrafları karıştırarak vakit geçirmeyi seviyorsanız anılarınız adeta canlıymış gibi PS4 sayesinde ekranda görüntüleyip anılarınızı tazeleyebilirsiniz. Playstation 4’ün Gelişmiş Kolu: Dualshock 4 kablosuz kontrol cihazı

Playstaion 4’te oyunları daha etkili oynamak ve kendinizi adeta oyunların içinde hissetmeniz için, yine en gelişmiş kumandasını da hayata geçirdi: Dualshock 4 kablosuz kontrol cihazı. Bugüne kadar tasarlanmış en rahat ve en sezgisel kontrol cihazı olarak nitelendirilmekle birlikte, oyunlarınıza ekstra boyut kazandırmak için benzersiz ışıklı çubuklara sahip. Daha hassas kontrol sağlayan bu cihazda analog çubuklar bulunuyor. Üzerinde stereo kulaklık jakı yer alan mekanizması, sahip olduğu dahili ivme ölçer ile cihazın hareketini, eğildiğini ve döndüğünü anlar, aksiyonlarınızda buna göre hareket alır. Kablosuz kontrol cihazınızı şarj edebilmek için Dualshock 4 şarj istasyonu da oyuna hemen dönmenizi sağlayacaktır. Yani oyun keyfinin sınırı yok! Playstation 4, video kaydetme ve paylaşma seçeneklerinin yanı sıra oyunlarınız aracılığıyla canlı yayınlar yapmanıza da olanak veriyor. Bu sayede sosyal paylaşımınız evde olsanız bile artışa geçiyor. Kaydettiğiniz görüntüleri paylaşmanıza imkan tanıyan Playstation 4, canlı ve parlak renkler ile HDR görüntü kalitesine sahip.

Playstation 4 Kampanyaları Playstation 4 fiyatları, Sony’nin son teknoloji ile ürettiği ürünü olması sebebiyle en maliyetli olanlar arasında. Ancak kimi firmalar zaman zaman Playstation 4 kampanyası yapıyor. Cimri.com’da birçok firmanın Playstation 4 fiyatlarını kıyaslayarak satın alma gerçekleştirebilirsiniz. Size bir konsol ve kol ile birlikte gelecek olan cihazın içinde ise hiç oyun olmadığını da bilmenizde fayda var. Bu nedenle istediğiniz oyunları sonradan satın alabileceğiniz gibi, Playstation’ı satın alma aşamasında da içerisinde yüklü bir şekilde daha uygun fiyatlara kampanyalı olarak da satın alabilirsiniz. Playstation 4’e en uygun fiyatlarla sahip olmak için hemen tıkla! Sony’nin oyun tutkunlarına sunduğu hizmetlerden biri de Playstation Plus. Playstation network hesabınızı geliştiren ve oyun konsolundan daha iyi şekilde yararlanmanızı sağlayan Playstation Plus bir abonelik hizmeti. Her ay ücretsiz oyun indirme imkanları ve oyun kayıtları için ek hafıza sunuyor. Çevrimiçi olduğunuzda diğer Playstation sahipleri ile birlikte oyun oynayabilmenizi sağlıyor.