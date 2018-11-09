PlayStation 4 Pro fan sesi sorunu nihayet çözüldü

Güncellemeler ile çözülmeyen bu sorun nihayet bugün Sony tarafından çözüldü. Ancak PS4’ün fan sesi sorununu çözmek için yeni bir PS4 Pro almanız gerekiyor. Digital Foundry ekibi Red Dead Redemption 2 Bundle‘ı ile gelen PS4 Pro’nun fan sesi sorunundan kurtulduğunu ortaya çıkardı.
Yapılan testlere göre CUH-7200 kod numaralı PlayStation 4 Pro modeli hem daha az ısınıyor hem daha az fan sesi çıkarıyor. Önceki PS4 Pro modelleri 50 ila 55 db fan sesi çıkarırken, CUH-7200 modeli 44 ila 48 db arasında fan sesi çıkarıyor.
PS4 Pro’nun abartılı bir fiyata satılan 500 milyon özel sürümünde bile bu sorun çözülmemişti. Görsel açıdan standart hiçbir albenisi olmayan düz siyah PS4 Pro’da bu sorunun çözülmesi çok ilginç doğrusu.
PlayStation 4 Pro’dan kat ve kat daha güçlü olmasına rağmen Xbox One X‘te neredeyse fan sesi hiç duyulmuyor. Sony’nin nasıl böyle bir hata yaptığı merak konusu. Bakalım PlayStation 5 döneminde bu tip ısınma ve fan sesi sorunları yaşayacak mıyız?
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