PlayStation 5 için beklenen haber geldi!

2013 yılında çıkışını gerçekleştiren PlayStation 4, artık yavaş yavaş ömrünü dolduruyor. Bunu belirtmek her ne kadar acı verse de durum bu maalesef. Birçok kullanıcı şimdiden gözünü yeni nesil konsollara çevirmiş durumda.
Konsol nesli için sınır olarak belirlenen 6 yılın artık geride kalmasının ardından, oyuncular yeni konsol modelleri için beklemeye başladılar. Peki PlayStation 5 ne zaman duyurulacak? Henüz bu sorunun net cevabını bilmiyoruz ancak Sony başkanının sözleri en azından bizi heyecanlandırmaya yetti.
Sony Corporation başkanı ve CEO'su Kenichiro Yoshida, yeni nesil bir PlayStation konsolunun şirket tarafından gereklilik olarak görüldüğünü doğruladı. Financial Times'a konuşan Kenichiro Yoshida; "Bu noktada söyleyebileceğim tek şey, yeni nesil bir donanıma sahip olmak gerektiğidir." diyen Yoshida, PlayStation 5'in henüz duyurulmaya hazır olmadığının ancak mutlaka bir gün geleceğinin sinyallerini vermiş oldu.
Son olarak, Financial Times'ın "Sony'nin gelecekteki konsol planlarını bilen oyun yayıncılığı endüstrisindeki insanlar"dan edindiği bilgiye göre bir sonraki PlayStation konsolu PlayStation 4 ile benzer bir temel mimariye sahip olabilir ve yeni nesil konsolda çok büyük değişikliklere gidilmeyebilir.
Eh bu da Yoshida'nın açıklaması ile oldukça uyumlu bir iddia. Birçok insan PlayStation 5'in 2020 yılından önce duyurulmayacağı yönünde net fikirler ortaya atmakta. Bizlerde bu iddiaların gerçekliği yanında olanlardanız. Yapılan açıklamalar ve sızıntılar gerçekten de PlayStation 5'in duyurulması için hala birkaç yıl gerektirdiğinin kanıtı niteliğinde.
Bana kalırsa ülkece ilk olarak PlayStation 5'in çıkıp çıkmayacağını değil de, ne kadardan bizlere sunulacağını tartışmamız gerekiyor. 5000 TL? 7000 TL?
Kaynak: Teknolojioku
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