PlayStation 5’in Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği PlayStation 5’in tanıtımı yapıldı. Sony tarafından yapılan tanıtımda oyun konsolunun çıkış tarihi ve fiyatı da duyuruldu. İki farklı sürümle karşımıza çıkacak olan konsolun disk takılabilen normal sürümünün fiyatı 499 dolar, disk girişi olmayan sürümünün fiyatı ise 399 dolar olarak açıklandı.

PLAYSTATİON 5 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’de bulunan oyunseverler, konsola 12 Kasım tarihinde ulaşabilecek. Dünyanın geri kalan ülkelerinde söz konusu oyun konsolunun çıkış tarihi 19 Kasım olarak bildirildi.

İŞTE PLAYSTATİON 5'İN TAHMİNİ TÜRKİYE FİYATI

PS5’in Türkiye’deki hayranları dolar bazından açıklanan fiyat üzerinden ülkemizdeki satışa rakamını tahmin etmeye çalışıyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunuyor. Öncelikli olarak oyun konsollarına uygulanan gümrük vergisi ve KDV oranlarının hesaplanması gerekiyor. Nisan ayında Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile oyun konsollarının ithalatında 1 Ekim tarihine kadar yüzde 50 oranın ilave gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. 1 Ekim’den sonra ise bu vergi yüzde 20 olarak uygulanmaya devam edecek. Yüzde 18 olarak uygulanacak KDV’yi de hesaba katarsak ortaya tahmini bir rakam çıkıyor.