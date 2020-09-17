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PlayStation 5 ön siparişe açıldı, stoklar kısa sürede tükendi!

OYUN HABERLERİ  | 17.09.2020 11:48 | Son Güncelleme

PlayStation 5 fiyatının açıklanmasıyla birlikte PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition yurt dışındaki bazı mağazalarda ön siparişe açıldı. Ön siparişe açılan yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın baz modellerinin stokları tükendi.

PlayStation 5 ön siparişe açıldı, stoklar kısa sürede tükendi!

PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition için dün gece çok önemliydi. Zira dün gece Sony tarafından düzenlenen PlayStation 5 Showcase etkinliğinde PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı. Tabi PlayStation 5'in disksiz versiyonu PlayStation 5 Digital Edition'ın da fiyatı ve çıkış tarihi etkinlik kapsamında paylaşıldı.

PLAYSTATİON 5 STOKLARI BİTTİ

Etkinlikte PlayStation 5 oyun konsollarının 12 Kasım'da belirli pazarlarda, 19 Kasım'da ise Türkiye'nin de içinde olduğu tüm pazarlarda satışa sunulacağı aktarıldı. etkinlik sonrası yurt dışındaki birçok mağaza PlayStation 5 ve PlayStation 5'i ön siparişe açtı. Birkaç saat içinde ise birçok mağazada stokların bittiği görüldü.

PlayStation 5 ön sipariş

PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın birçok mağazada stoklar yeniden dolduğunda satışa çıkacağı söyleniyor. Türkiye'deki birçok oyunseverin ise Türkiye satışları başlamadan Almanya'daki bir mağaza aracılığıyla Türkiye'ye sipariş geçtiği iddia ediliyor.

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