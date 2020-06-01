İddia: PlayStation 5, PlayStation 4'ün iki katı!

PlayStation 5 artık 4 Haziran'da resmi olarak karşımıza çıkacak. Fakat o güne kadar PS5'in tasarımını görmemiz mümkün değil. Gelen iddialar ise PS5'in nihai tasarımını gözümüzde canlandırmak için büyük ipuçları veriyor. Bu ipuçlarından biri PS5'in PS4'ün büyümüş hali olacağını gösteriyor.

ISINMA SORUNU PLAYSTATİON 5'İN KASASINI GENİŞLETTİ

Sağlam kaynaklardan gelen bilgilere göre, Sony PlayStation 5'in ısınma sorununu kasayı büyüterek çözdü. Firmanın PS5'i bu kadar geç tanıtmasına neden olduğu söylenen ısınma sorunu, soğutma sistemleri güçlendirilerek giderildi. Ancak bu PS5 kasasının PlayStation 4'e oranla iki kat daha kalın olmasına yol açtı.

SONY YÜKSEK PERFORMANSI TERCİH ETTİ

PS5 kasasının büyümesi, görsel açıdan bir dezavantaj oluşturabilir. Zira, beklentiler Sony'nin PS4'e nazaran daha ince bir kasaya sahip PS5 tanıtacağı yönündeydi. Ancak Sony burada yüksek performans ve ince kasa arasında bir seçim yapmış ve bizce en doğru tercihte bulunmuş.

