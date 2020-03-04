PlayStation 5 Pro oyuncuların aklını karıştırdı

Bu nesilde konsolların PC karşısında yetersiz kalmasının ardından firmalar harekete geçmiş ve bu doğrultuda PlayStation 4 Pro ve Xbox One X konsolları ortaya çıkmıştı. 4K çözünürlük için geliştirilen bu konsollar 30 FPS sınırını 1080P de bile aşamamıştı. PC’lerin karşısından kan kaybeden mevcut nesil konsollar artık ömürlerini tamamladı diyebiliriz. Buna en güzel örneği; ilk olarak PS4 için çıkan ve Haziran ayında PC’ye gelecek Death Stranding’i gösterebiliriz.
Death Stranding, PS4 Pro’da bile 30 FPS’te çalışıyordu. Anti-Aliasing konusunda PS4 Pro’da bile oldukça yetersiz olan oyun, PC’de 60 FPS ve üzeri, geniş ekran desteği ve fotoğraf modu gibi özellikler ile gelecek. PS4 Pro’nun bile yetersiz kaldığı bugünlerde gözler yeni nesile çevrilmiş durumda. Microsoft cephesi bu nesilde zedelediği unvanını toplamak için Sony’den hızlı davranmış ve Xbox Series X’in neredeyse tüm özelliklerini açıklamıştı. Sony cephesi ise hala suskunluğunu koruyor.
PS 5 ile yakında karşımıza çıkması beklenen Sony’den ilginç bir hamle daha gelecek gibi görünüyor. Bugün gelen sızıntılara göre; Japon teknoloji devi Pro modeli üzerinde de çalışıyor. Bugüne kadar PS5’in 9 teraflop gücünde olacağı söylenmişti. Xbox Series X’in 12 teraflop gücünde olacağının açıklanmasının ardından Sony’den de 12 teraflop‘luk Pro hamlesinin geleceği söyleniyor.
PS4’ten uzun bir süre sonra Pro modelini tanıtan Sony, bu nesilde işi sağlama almak ve aynı anda iki konsolu tanıtmak gibi bir hamle yapabilir. Bu sayede konsol kullanıcıları nesilin ortasına gelindiğinde yeni konsol alma angaryasından kurtulur. Muhtemelen yeni nesilde 1080P ve 4K oyuncuları için iki farklı konsol göreceğiz. 1080P’de 144 FPS deneyimi sunacak olan yeni nesil konsollar 4K çözünürlükte ise 60 FPS deneyim sunabilecek.
499 dolar bandını aşamayacağını düşündüğümüz yeni nesil konsollar maalesef ki Türkiye’de kurların bu yükselişine bakacak olursak 5.000 TL ve üzerinde satışa sunulacak. Türkiye’deki oyuncuların 5.000 TL bandını aştıklarında daha mantıklı bir seçim olan PC’ye yöneldiği su götürmez bir gerçek. Umarız Sony ve Microsoft Türkiye’de yüksek fiyattan konsol satamamayı ön görür ve ona göre özel bir fiyatlandırma politikası izler.