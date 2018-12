Sony bildiğiniz gibi PS Plus abonelerine çevrimiçi oyun deneyimi sunmanın yanında her ay ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün ise 2019’un ilk ışıklarında ücretsiz olarak verilecek oyunlar duyuruldu. PlayStation 4, PlayStation 3 ve PS Vita sahipleri önümüzdeki ay bu oyunlara ücretsiz olarak sahip olacak.

Aylık 23,99 TL üyeliği ile Xbox’ın 59,99 TL‘lik Live Gold üyeliğine göre çok daha avantajlar sunan PS Plus, 2018 yılı içerisinde PlayStation 4’e özel olan oyunları ücretsiz olarak sunması ile büyük beğeni toplamıştı.

Bakalım PlayStation cephesi bu güzel performansı 2019 yılında da sürdürecek mi? Kim bilir belki 2019’un sonlarına doğru God of War veya Spider-Man oyunları ücretsiz olarak PS Plus sahiplerine sunulur.

PlayStation Plus Ocak 2019 oyunları

Steep – PlayStation 4

Portal Knights – PlayStation 4

Zone of the Enders HD Collection – PlayStation 3

Amplitude – PlayStation 3

Fallen Legion: Flames of Rebellion – PS Vita/PlayStation 4

Super Mutant Alien Assault – PS Vita

