HABER

PlayStation Plus Ocak 2019 oyunları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.12.2018 11:23 | Son Güncelleme

Sony, PlayStation 4, PlayStation 3 ve PS Vita sahipleri için PlayStation Plus Ocak 2019 oyunlarını açıkladı. PlayStation sahiplerini Ocak ayında birbirinden güzel oyunlar bekliyor. İşte PlayStation Plus Ocak oyunları.

PlayStation Plus Ocak 2019 oyunları

Sony bildiğiniz gibi PS Plus abonelerine çevrimiçi oyun deneyimi sunmanın yanında her ay ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün ise 2019’un ilk ışıklarında ücretsiz olarak verilecek oyunlar duyuruldu. PlayStation 4, PlayStation 3 ve PS Vita sahipleri önümüzdeki ay bu oyunlara ücretsiz olarak sahip olacak.

Aylık 23,99 TL üyeliği ile Xbox’ın 59,99 TL‘lik Live Gold üyeliğine göre çok daha avantajlar sunan PS Plus, 2018 yılı içerisinde PlayStation 4’e özel olan oyunları ücretsiz olarak sunması ile büyük beğeni toplamıştı.

Bakalım PlayStation cephesi bu güzel performansı 2019 yılında da sürdürecek mi? Kim bilir belki 2019’un sonlarına doğru God of War veya Spider-Man oyunları ücretsiz olarak PS Plus sahiplerine sunulur.

PlayStation Plus Ocak 2019 oyunları
Steep – PlayStation 4
Portal Knights – PlayStation 4
Zone of the Enders HD Collection – PlayStation 3
Amplitude – PlayStation 3
Fallen Legion: Flames of Rebellion – PS Vita/PlayStation 4
Super Mutant Alien Assault – PS Vita

İlgili video için buraya tıklayınız

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Moto G7 Supra özellikleri nasıl olacak?Moto G7 Supra özellikleri nasıl olacak?
Apple iPhone XR inceleme altındaApple iPhone XR inceleme altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sony PlayStation

En Çok Okunan Haberler

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Böyle veda etti!

Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Böyle veda etti!

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon

iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon

Xiaomi’den gençlere hitap eden yeni model; Play

Xiaomi’den gençlere hitap eden yeni model; Play

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OnePlus 5 ve 5T için beklenen güncelleme geldi

OnePlus 5 ve 5T için beklenen güncelleme geldi

Tekken 7, Nintendo Switch yolunda

Tekken 7, Nintendo Switch yolunda

iPad Pro modelleri beyaz ışık hatasıyla gündemde

iPad Pro modelleri beyaz ışık hatasıyla gündemde

Turkcell Superonline limitsiz fiber internet paketleri!

Yeni internet paketi tarifeleri yayınlandı! İşte fiyatlar...

Moto G7 Supra özellikleri nasıl olacak?

Moto G7 Supra özellikleri nasıl olacak?

Apple iPhone XR inceleme altında

Apple iPhone XR inceleme altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.