Plaza ve ofis hayatında tükenmişlik sendromu, boğulmuşluk hissi mi yaşıyorsunuz?

Yoğun tempoda çalışan insanların gününün çoğu iş yerinde geçiyor ve insanlar iş yerinde stresle etkili bir şekilde baş edemediklerinde tükenmişlik sendromları yaşayabiliyor. ÇABUK ÖFKELENEBİLİYORUZ Tükenmişlik sendromu ilk etapta çalışanların tahammül düzeylerine ve motivasyonlarına yansıyor. Yıpranan kişilerde artık eskisi gibi tahammül gösterememe, daha çabuk öfkelenme gibi durumlar görülebiliyor. İlerleyen zamanlarda gerginlik beden duruşuna yansıyor. Beyin, bedene sanki her an tehlike gelecekmiş gibi tetikte olmayı gerektiren sinyaller gönderiyor ve gergin duruşlarla fiziksel ağrılar başlıyor. DEPRESYONA SÜRÜKLEYEBİLİYOR Strese bağlı ağrılar, bazen boğulmuşluk hisleri, panik ataklar görülebiliyor. Daha sonra da çalışanların fiziksel olarak uyku ve yeme düzenleri bozulabiliyor. Uzun süre bu yıpranmışlık hali kabul edilmeyip mevcut enerjiden kullanıldığında da depresyon gibi psikiyatrik durumlara yol açabiliyor. Yoğun iş temposunda çalışan kişilerin tükenmişlik sendromuna yakalanmamaları için belirtiler başladığı andan itibaren psikolojik olarak desteklenmeleri gerekir.

Profesyonel olarak desteklendiklerinde depresyon, panik atak gibi psikiyatrik durumların önüne geçilmekte ve bireylerin etkili iletişim yöntemleri kullanarak kendilerini daha net bir şekilde ortaya koymaları sağlanır. EN ÇOK HANGİ DURUMLARDA TÜKENİYORUZ? Özellikle ofis ortamlarında çalışanları en çok tüketen durumlar; kişilerin hayır diyememesi, görevlerinden fazla ve farklı işleri de kendilerine misyon edinmeleri, müdürleri tarafından yeteri kadar onaylanmamaları, motivasyonsuzluk, iş arkadaşları tarafından mobbinge uğramaları ve kalabalık gruplarla baş edebilmeleri gereken durumlarda etkili iletişim yöntemlerini kullanamamaları olarak tanımlanabilir. Tükenmişlik sendromu bir çok kez kişilerin iş dünyasına atılmadan önce kendilerini ve potansiyellerini yeteri kadar bilememesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, bir çalışan kendisine verilen sorumluluğu sürdürmekte güçlük çekiyorsa bunu etkili bir şekilde ifade etmelidir. Teoride bu şekilde olsa da pratik uygulamalarda çalışanlar tükenmişlik durumlarını paylaşmak istememektedir ve problemleri içlerinde büyüterek birçok zaman klinik durum haline gelip işin içinden kendi başlarına çıkamaz hale gelmektedir.

Bu sebepten kendini etkili bir şekilde ortaya koymayı öğrenme gereksinimi doğmaktadır. Tükenmişlik ile baş edebilmede iş yaşamı becerileri bu noktada anlam kazanır. Bu ihtiyaç dolayısıyla kurumsal iş yerlerinin, çalışanların mutlu hissetmesini sağlamak amacıyla sorumluluk alması ve eğitimler ile insan ilişkilerinde fark yaratma yoluna gitmeleri gerekir. MOTİVASYONEL EĞİTİM GÜNLERİ İLE VERİMİNİZİ YÜKSELTİN İlişkilerde fark yaratan bir iletişim biçimi kullanmak için de belirli teknikleri öğrenmek gerekir. Plaza çalışmalarında başarıların arkasında çoğu zaman iş hayatında kendini geliştirmek adına alınmış pratikteki eğitimler vardır. Kurumsal firmaların iş yerlerinde gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapabilmeleri için psikologlarla çalışmaları, rutin ruhsal durum değerlendirmesi ve motivasyonel eğitim günleri düzenlemeleri çalışanların mutluluğunu arttıracağı gibi, iş verimliliğini de yükseltecektir. Tükenmişlik sendromuna ofis içi çözümler olacak, programlar düzenlemek gerekir. Bu programlar içerik açısından çok yönlü ve çözüm odaklı olmalıdır. İş yerlerinde çalışanların kendi takım arkadaşlarından, yöneticilerine kadar nasıl konuşmaları gerektiğinden, bir toplantıda kitlelere verilmek istenilen mesajlardan ve dış görünüşlerinden, imajlarından yola çıkarak profesyonel bir hizmet almak bu sebeple modern çağın önemli gereksinimlerinden olmuştur.