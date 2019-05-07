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Plazma ile göz kapağı uygulaması ameliyat yerine geçer mi?

Uzm. Dr.Deniz Koral Uzm. Dr.Deniz Koral
ESTETİK HABERLERİ  | 07.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

Maddenin 4. hali plazmadır. Plazma enerjisi ile çalışan cihazlarla birçok deri hastalığı tedavi edilebilirken estetik sorunlara da çözüm bulunabilir. Plazma enerjisinin en önemli özelliği istenmeyen dokuları buharlaştırırken çevre dokulara zarar vermemesi ve kısa iyileşme sürelerine sahip olmasıdır.

Plazma ile göz kapağı uygulaması ameliyat yerine geçer mi?

Uygulama alanları arasında özellikle göz kapağı çevresi canlandırma, alt ve üst göz kapağı fazlalıklarını ortadan kaldırma, ben tedavileri, kırışıklık tedavileri, siğil, ksantalezma gibi rahatsızlıklar ve akne gibi rahatsızlıklardan sonra kalan izler, ameliyat izleri, lekeler tedavi edilebilir. Dermatolog Uzm. Dr. Deniz Koral, "Plazma ile göz kapağı uygulaması ameliyat yerine geçer mi?" sorusunu tüm ayrıntılarıyla bizler için açıkladı.

AMELİYAT OLMAK İSTEMEYENLERE BİREBİR

Özellikle göz kapağı sarma kırışıklık ve torbalanmalarında ameliyat olmak istemeyen anestezi istemeyen, yan etki risklerinden korkanlar için ideal bir seçenek olan plazma enerjisi ile tedavi mümkün. Burada kararı uygulamayı yapan hekimle birlikte hastanın vermesi doğru olacaktır.

İşlemler lokal anestezi ile başlar, yaklaşık 30 dakika sonra plazma enerjisi ile oluşan yıldırım ya da kıvılcım ile istenmeyen dokular “süblime edilir” (buharlaştırılır).

ENFEKSİYON GÖZLENMEZ

Bir hafta kadar kabuklanmayla seyreden iyileşme süreci likid fondötenli güneş koruyucular kullanmak suretiyle 1 ay kadar sürer. Komplikasyon, kanama, enfeksiyon gözlenmez, özellikle göz kapağında 1-2 gün ödem olabilir..

Plazma enerjisi ile yapılan ameliyatsız göz kapağı estetiğinde, uygun vakalarda göz kapağı ameliyatı kadar 2-3 yıl kadar kalıcıdır. Tüm işlemlerde bir hafta gibi kısa bir sürede iyileşme gözlenir. Şikayetin durumuna göre farklı seans sayılarına ihtiyaç gösterebilir. Burada özellikle üzerinde durulması gereken ise bu işlemlerin hepsinin sadece doktorlar tarafından yapılması gerekliliğidir.

Ülkemizde bu konuda büyük bir boşluk bulunmakta, bu uygulamaları herkes yapabilirmiş gibi internet üzerinden uzak doğu menşeli ne olduğu belli olmayan plazma benzeri cihazlar pazarlanmakta ve halk sağlığı ciddi şekilde tehdit edilir. Özellikle CE belgeli orijinal plazma cihazları ve doktor uygulaması şarttır. Uygun vakalarda plazma enerjisi ile yapılan uygulamalar hastayı ameliyat kadar rahatlatabilir. Noninvaziv olması anestezi verilmemesi, neştersiz yapılması kanama ve asimetri riski olmaması nedeniyle iyi bir seçenektir.

Uzm. Dr. Deniz Koral
Dermatolog

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Anahtar Kelimeler:
Plazma ile göz kapağı uygulaması estetik

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