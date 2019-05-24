KADIN

PMS (regl) döneminde memede ağrı neden olur?

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 24.05.2019 16:30 | Son Güncelleme

Göğüslerde ağrı ve acı, birçok kadının menstrual dönem öncesi yaşadığı semptomlardan biridir. Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında kadınlarda PMS döneminde görülen göğüslerdeki ağrı konusunu ele aldı.

PMS (regl) döneminde memede ağrı neden olur?

Hormonlarımız bizi yönetiyor. Menstruasyon döngüsü, sadece kanamanın başlaması ve bitmesinden ibaret değil. Aslında tüm kadınlar neredeyse tüm ay hormonlarının etkisi altında. PMS (premenstrual sendrom) birçok kadının hayatında ve bu artık normal kabul ediliyor. Aslında bir şeyin yaygın ve ortak olması onu normalleştirmez.

Göğüslerde şişme, ağrı ve acı da PMS’te en sık karşılaşılan şikayetlerdendir. Artan prolaktin seviyesi, prostaglandinlerde artış, hormon değişiklikleri ve luteal fazda östrojeni dengeleyecek progesteron eksikliği bu durumun oluşmasına sebep olan nedenlerdir.
Bu durumu geçirmek için beslenme ve yaşam tarzı değişikliği yapılmalıdır.

3

  • İnflamasyon azaltıcı beslenmeye özen gösterin. Hayvansal yağlar ve bitkisel yağlardan uzak durun.
  • Kafein ve alkol göğüslerdeki ağrıyı daha çok tetikler. Regl olmadan önceki 10 gün tüketmeyin.
  • Egzersiz yapmak (abartmadan) ağrılarınızı hafifletir.
  • Omega-3 kaynaklarını arttırın.
  • Diyet lifini arttırın.
  • Eksik vitamin ve minerallerinizi tamamlayın.

Dyt. Fulya Bozdemir
https://www.instagram.com/dytfulyabozdemir/

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PMS dönemi göğüs ağrısı PMS dönemi

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