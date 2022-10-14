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PMYO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

14.10.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 PMYO sonuçları ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Polis Meslek Yüksekokulu'na girmek isteyen adayların katıldığı sözlü mülakat sınavının sonuçlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO sonuçları bugün mü belli olacak?

PMYO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

PMYO mülakat sonuçları ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. 25 Temmuz – 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuru süreci sonrası yapılan mülakat sınavının sonuçları internette araştırılıyor. Peki, 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimizde...

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PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO mülakat sonuçları şu an için açıklanmadı. Sonuçlar için resmi açıklama bekleniyor.

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PMYO mülakat sonuçları 2021 yılının kasım ayında açıklandığı için, bu yıl da kasım ayında açıklanması ön görülüyor.

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Sınav sonuçları açıklandığında sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden kontrol edilecek. Adayların evine posta gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

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PMYO SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

PMYO mülakat sınavına giren adayın başarılı olabilmesi için en az 70 puan alması gereklidir.

Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i, mülakat sınavı puanının yüzde 50'si ile 8’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının yüzde 25'inin toplamıdır.

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PMYO sonuçlarında başarı sıralaması puanında eşitlik olduğu takdirde sırasıyla TYT’den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği dikkate alınır. Bunlarda da eşitlik olursa yaşı diğerine göre küçük olan aday tercih edilir.

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