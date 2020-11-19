HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pandemide cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucuyla yakalandı

Pandemide cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucuyla yakalandı

19.11.2020 15:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pandemide cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucuyla yakalandı

Bursa’da pandemi sebebiyle cezaevinden izinli olarak çıkan şahsın üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, aldıkları ihbarları değerlendirerek, 3 farklı adreste, üzerlerinde uyuşturucu madde çeşitleri bulunan 3 şahsı yakaladı.

Bursa’da pandemi sebebiyle cezaevinden izinli olarak çıkan şahsın üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, aldıkları ihbarları değerlendirerek, 3 farklı adreste, üzerlerinde uyuşturucu madde çeşitleri bulunan 3 şahsı yakaladı. Çarşı ve mahalle bekçileri Y. T. isimli şahsı, şüpheli hareketleri üzerine takibe aldı. Pandemide cezaevinden izinli çıkan Y.T isimli şahsın sırt çantasında çok miktarda farklı uyuşturucu madde ve uyuşturucuyu hazırlamada kullanılan alüminyum folyo, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat elde edildi. 3 şahıstan toplam 70 gram sentetik kannabinoid, 5.97 gram metamfetamin, 4 gram skank (hibrit esrar) maddeleri ile 2 adet hassas terazi, 1 adet payp adı verilen cam aparat Ele geçirildi.
Yakalanan M.Ö ve E.Ç. İsimli şahıslar, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Y.T. hakkında ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gerekli adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
İstanbul'daki günlük vaka sayısıyla ilgili flaş iddia!İstanbul'daki günlük vaka sayısıyla ilgili flaş iddia!
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Kocaeli Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikince kez koronavirüsü yendi

Başkan Söğüt, ikince kez koronavirüsü yendi

İstanbul'daki günlük koronavirüs vaka sayısıyla ilgili flaş iddia!

İstanbul'daki günlük vaka sayısıyla ilgili flaş iddia!

Antalya'da ilginç görüntü: Bir gün arayla deniz ve kar keyfi

Fotoğraflar Antalya'da bir gün arayla çekildi

İstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybetti

İstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanan Vaniköy Camii'ni ziyaret etti

Erdoğan, yanan tarihi camiyi ziyaret etti

Siirt’te camiye çirkin saldırı: 130 yıllık camiyi ateşe verdiler

Siirt'te 130 yıllık camiyi ateşe verdiler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.