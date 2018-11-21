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Poco F1 için güncelleme tarihi yaklaşıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin Poco F1 modeli için MIUI 10 ROM’lu Android 9.0 Pie yayınlandı. Beta sürümünün yayınlanmasının ardından bir de müjdeli haber geldi.

Poco F1 için güncelleme tarihi yaklaşıyor

Pek çok Android kullanıcısı, Android 9 Pie güncellemesini dört gözle bekliyor. Yeni sürüm ağustos ayının başlarında yayınlanmasına rağmen firmalar, dağıtımlara yeni yeni başlayabiliyor. Bu, artık alıştığımız Android güncellemelerinin bir parçası.

Neyse ki Poco F1 kullanıcılarının daha aylarca beklemesine gerek kalmayacak. Cihaz için, MIUI 10 arayüzüne sahip Android Pie sürümünün beta olarak yayınlandığı bu sabah resmen duyuruldu. İsteyen kullanıcılar telefonları veya Updater yazılımı üzerinden global beta sürümünü yükleyebiliyorlar. Beta sürecinin tamamlanıp final sürümünün yayınlanması ise yıl sonunu bulacak.
Bu arada, yapılan duyuruyla birlikte Jai Mani, bir de müjdeli haber verdi. Jai Mani, Twitter üzerinden bir kullanıcının sorusunu yanıtlayarak, Poco F1’in en azından Android Q‘yu da alacağını söyledi. Yani kullanıcılar telefonlarını en az bir kez daha (Android P’nin ardından) yeni Android sürümüne yükseltebilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
Poco F1 Xiaomi teknoloji

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