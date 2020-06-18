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POCO F2 Pro Türkiye'de İşte POCO F2 Pro Türkiye fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2020 14:25 | Son Güncelleme

Xiaomi, POCO F2 Pro'nun Türkiye lansmanını sonunda gerçekleştirdi. Lansman ile birlikte Redmi K30 Pro ile aynı kasayı paylaşan POCO F2 Pro'nun Türkiye fiyatı açıklandı. Peki POCO F2 Pro fiyatı ne kadar?

POCO F2 Pro Türkiye'de İşte POCO F2 Pro Türkiye fiyatı

POCO F2 Pro, günlerden üzerinde konuşulan bir model. Zira, Xiaomi ve POCO Türkiye resmi hesapları günlerdir yaptıkları paylaşım ile bugünü yani 18 Haziran'ı işaret etti. Xiaomi'nin planı POCO F2 Pro Türkiye lansmanını gerçekleştirmekti. Lansmanın tarihini açıklandıktan sonra bir online satış sitesinde POCO F2 Pro Türkiye modeline dair bilgiler listelendi. Fakat bu durum, Xiaomi'nin planlarını etkilemedi ve fiyatıyla şaşırtan POCO F2 Pro'nun Türkiye lansmanı yapıldı.

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POCO F2 Pro için düzenlenen lansmanda POCO Türkiye, POCO F2 Pro özelliklerine değindi. POCO F2 Pro'nun kamera yeteneklerine ve özellikle Liquid Cooling 2.0 teknolojisi ile geliştirilen soğutma sisteminden bahseden yetkililer, son olarak ise POCO F2 Pro fiyat bilgisini paylaştı. Aktarılan bilgilere göre POCO F2 Pro fiyatı 6,999 TL olacak. Tabi bu telefonun 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli için geçerli. POCO F2 Pro'nun 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip modeli ise 7,999 TL'den satışa sunulacak. Her iki telefon da çok yakında Mi Store ve online satış kanalları aracılığıyla satışa sunulacak.

Poco F2 Pro fiyatı

POCO F2 PRO ÖZELLİKLERİ

POCO F2 Pro'da 6,67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran var. Bu ekranın altında ise Snapdragon 865 işlemci, 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Telefon gücünü ise 30W hızlı şarj destekli 4.700 mAh değerindeki bataryasından alıyor. POCO F2 Pro'nun kameraları ise 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü + 5 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Telefonun ön kamerasıyla 20 MP çözünürlüğünde selfie'ler çekmek mümkün.

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