POCO F2 Pro Türkiye'de İşte POCO F2 Pro Türkiye fiyatı

POCO F2 Pro, günlerden üzerinde konuşulan bir model. Zira, Xiaomi ve POCO Türkiye resmi hesapları günlerdir yaptıkları paylaşım ile bugünü yani 18 Haziran'ı işaret etti. Xiaomi'nin planı POCO F2 Pro Türkiye lansmanını gerçekleştirmekti. Lansmanın tarihini açıklandıktan sonra bir online satış sitesinde POCO F2 Pro Türkiye modeline dair bilgiler listelendi. Fakat bu durum, Xiaomi'nin planlarını etkilemedi ve fiyatıyla şaşırtan POCO F2 Pro'nun Türkiye lansmanı yapıldı.

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POCO F2 Pro için düzenlenen lansmanda POCO Türkiye, POCO F2 Pro özelliklerine değindi. POCO F2 Pro'nun kamera yeteneklerine ve özellikle Liquid Cooling 2.0 teknolojisi ile geliştirilen soğutma sisteminden bahseden yetkililer, son olarak ise POCO F2 Pro fiyat bilgisini paylaştı. Aktarılan bilgilere göre POCO F2 Pro fiyatı 6,999 TL olacak. Tabi bu telefonun 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli için geçerli. POCO F2 Pro'nun 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip modeli ise 7,999 TL'den satışa sunulacak. Her iki telefon da çok yakında Mi Store ve online satış kanalları aracılığıyla satışa sunulacak.