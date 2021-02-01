Poco X3 NFC ile bitmedi: Poco X3 Pro geliyor!

Poco X3 NFC koronavirüsün gölgesinde geçen sonbaharda tanıtılmış ve Türkiye dahil birçok ülkede satışa çıkmıştı. Poco X3 NFC, firmanın diğer akıllı telefonlarında olduğu gibi uygun fiyatlı bir akıllı telefon olma iddiası taşıyordu. Kullanıcıların dikkatini çeken model, FCC veritabanında ortaya çıkan bilgilere göre yeni bir sürüme kavuşuyor. Üstelik bu sürüm, Poco X3 NFC'nin daha da gelişmiş bir versiyonu olacak gibi görünüyor.

POCO X3 PRO FCC'DE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Poco X3 Pro adındaki yeni bir akıllı telefon, bir Twitter kullanıcısının iddiasına göre, M2102J20SG model numarasıyla birlikte Amerikan Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) veritabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon, açık ve net bir şekilde Poco X3 Pro adıyla listeleniyor. Bu da telefonun, Poco X3 NFC modelinin daha da gelişmiş bir versiyonu olacağının en önemli kanıtlarından birisini oluşturuyor. Bildiğiniz üzere akıllı telefon pazarında 'pro' takısı genelde bu anlama geliyor.

X3 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Poco X3 Pro özellikleri için FCC belgeleri bazı bilgiler de veriyor. Buna göre akıllı telefon MIUI 12 arayüzü ile gelecek ve NFC, çift bant Wi-Fi ve 4G desteği sunacak. Ayrıca Poco X3 Pro'nun AMOLED bir ekran ile gelebileceğine yönelik beklentiler de mevcut. Telefonun ne zaman tanıtılacağı ise şimdilik belirsiz.

