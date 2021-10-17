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Polatlı'da korkunç kaza! TIR karşı şeride savruldu

17.10.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Polatlı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü karşı şeride savruldu. TIR şoförünün hafif yaralandığı kazada, karşı şeritte aracın olmaması büyük bir faciayı önledi.

Polatlı'da korkunç kaza! TIR karşı şeride savruldu

Kaza saat 07.15 sıralarında Ankara’nın Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Polatlı-Konya istikameti yönüne seyreden tır sürücüsü Savaş Bülent Y., havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

ÇARPARAK DURABİLDİ

Savrulan tır yön levhalarına ve aydınlatma direklerine vurduktan sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, Savaş Bülent Y. kendi imkanlarıyla tırdan çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan tır sürücüsünü yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Kaza sırasında karşı şeritte bir aracın olmaması büyük bir facianın önüne geçerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Polatlı
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