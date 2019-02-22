Polatlı’daki patlamada ağır yaralanan asker şehit oldu

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında iki gün önce meydana gelen patlamada ağır yaralanan Mehmet Han isimli asker şehit oldu.

Polatlı’da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, iki gün önce ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 asker yaralanmıştı. Patlamada ağır yaralanan Mehmet Han isimli asker, tedavi edildiği hastanede şehit oldu.

27 yaşında evli ve 1 yaşında kız çocuğu babası olan şehit Mehmet Han’ın cenazesi yarın Tokat’ın Zile ilçesine getirilecek.



PARTNER Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları